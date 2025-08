Jaké to bylo, dělat západního novináře v komunistickém Československu?

Já měl štěstí v tom, že v 80. letech se už zahraniční zpravodajové nevyhošťovali, alespoň, co si já pamatuji. Potkal jsem ale několik novinářů, kteří byli vyhoštěni v 70. letech a byli velmi frustrovaní, protože uměli česky a nemohli ten jazyk používat. A pak tady byla další skupina zpravodajů pro zahraniční média, což byli Češi, kteří spolupracovali s StB. Prvním, kdo to veřejně přiznal, byl Ondřej Hejma, který psal pro AP, ale byl to také třeba japanolog Petr Geisler, který byl zpravodajem japonského deníku Jomiuri Šimbun – a ten také spolupracoval.

I mě samozřejmě zkoušeli přetáhnout. Syn jednoho národního umělce mi v roce 1983 nabídl, ať s ním jedu na sovětskou vojenskou základnu poblíž Prahy, že tam je den otevřených dveří. Odmítl jsem, až takhle naivní jsem nebyl. I na rozhovor s Václavem Havlem jsem počkal raději asi rok od akreditace. Zajímavé na tom bylo, že ani Havel nevěděl, kdo s ním chce ten rozhovor vést. Jediné, co věděl, bylo, že má přijít do bytu svého kamaráda, chartisty Zdeňka Urbánka. A když viděl, že tam sedí zpravodaj Hlasu Ameriky, tak mi řekl, že si bude muset dávat velký pozor na to, co mi řekne, aby neskončil znovu v base.