Na severu Česka se zvedají hladiny řek, Labe ve Vestřevi je na třetím stupni

Nadále platí výstraha před silným větrem a na některých místech také před novou sněhovou pokrývkou a tvorbou sněhových jazyků.

Meteorologové upozorňují, že voda může způsobit škody v krajině i na majetku. V podmáčené půdě budou nestabilní stromy, některé silnice a mosty mohou být uzavřené. Doporučují vyhnout se kontaktu s povodňovou vodou a jejími usazeninami, které mohou být kontaminovány. Lidé by také měli omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pády stromů.

ČHMÚ před vzestupem hladin některých toků zejména v podhorských oblastech varoval již dříve. Počítal ale s tím, že mohou vystoupat jen na první stupeň povodňové aktivity. Tyto stupně jsou tři - bdělost, pohotovost a ohrožení. Třetí stupeň může být v případě vážnější situace ještě označen jako extrémní ohrožení.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Pro celé Česko nadále platí až do noci na sobotu výstraha před větrem. Velmi silně bude foukat v Čechách, v nárazech až 90 km/h. Na Moravě a ve Slezsku by měl být vítr o něco slabší, proto platí pro tyto oblasti výstraha s nižším stupněm nebezpečí.

Na horách bude až do noci také intenzivně sněžit. Napadnout může od 15 do 40 centimetrů sněhu. V kombinaci se silným větrem se proto mohou v místech s nadmořskou výškou nad 700 metrů tvořit sněhové jazyky, případně závěje. Varování před nimi platí od dnešních 21:00 do půlnoci z pátku na sobotu.