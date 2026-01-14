Hladík napodoboval Klause. V jájínkovství nejste tak dokonalý, řekl Macinkovi

Macinka byl mluvčím bývalého prezidenta a také jeho blízkým spolupracovníkem v Institutu Václava Klause.
„Sami sebe se slovy ministra Macinky označují za pošuky. V čele Sněmovny stojí pošuk Okamura, štafle mu drží pošuk Rajchl,“ řekl také Hladík v rozpravě před hlasováním o důvěře vládě ANO, SPD a Motoristů sobě.
Macinka se minulý týden před svou cestou na Ukrajinu velmi ostře se vyjádřil o těch, kteří mají sympatie k Rusku – zemi, která Ukrajinu napadla „Drtivá většina českých občanů mimo pár nějakých naprostých pošuků má velmi negativní vztah k Rusku,“ řekl v Interview ČT 24 Macinka.
Jsme spojenci Ukrajiny, negativní vztah k Rusku nemá pár pošuků, řekl Macinka
Vládu Andreje Babiše podporuje 108 poslanců a důvěru získá.
