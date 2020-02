V Česku loni mírně vzrostl počet nově nakažených HIV, přibylo 222 pacientů

V minulém roce se nemoc AIDS rozvinula u 37 nakažených, 12 lidí na ni zemřelo. Od počátku sledování od října 1985 experti evidovali 3590 lidí s infekcí HIV. U celkem 674 z nich se nemoc rozvinula. Zemřelo 311 pacientů.



„V roce 2019 bylo v ČR zachyceno 222 nových případů infekce HIV, což je zhruba na úrovni roku 2012. Počet zjištěných případů HIV je mírně vyšší než v roce 2018. Pro vyhodnocení dlouhodobého trendu je však potřeba vyčkat na vývoj v dalším roce,“ uvedla laboratoř.

V roce 1985 odborníci zaznamenali tři případy nákazy virem HIV. V roce 1997 se počet nově nakažených dostal na 62. Přes stovku se přehoupl o deset let později, kdy dosáhl 121. Postupně rostl. Zatím vůbec nejvyšší byl v roce 2016, kdy lékaři evidovali 286 nových pacientů. O rok později jich bylo 254 a předloni 208.

Mezi loňskými novými pacienty je 193 mužů a 29 žen. Většina z nich se nakazila při sexu. Nejmladšímu nakaženému muži bylo 14 let a ženě 21 let, nejstaršímu muži pak 74 a ženě 77 let. U téměř 14 procent nových pacientů byla nemoc AIDS už rozvinutá, bylo jich 30. Celkem experti evidovali loni 37 nových pacientů s chorobou selhání imunity. Na nemoc AIDS zemřelo loni 12 lidí, o rok dřív jich bylo 18.

S virem HIV se narodilo loni 11 dětí. Matky sedmi z nich měly nákazu už při otěhotnění, další čtyři se o ní dozvěděly díky testům v těhotenství.

Česko patří dlouhodobě k zemím s nižším výskytem nákazy. Zástupci neziskových organizací i lékaři ale poukazují na to, že strach z nemoci opadl a lidé se před ní přestávají chránit. Často spoléhají také na moderní léčbu, díky níž pacienti mohou žít výrazně déle. Experti ale zdůrazňují, že i když současná terapie má méně vedlejších účinků, přesto je stále nepříjemná a nemoc nevyléčí.

„Výsledky monitorování HIV infekce a onemocnění AIDS v roce 2019 ukazují, že nad HIV/AIDS stále nevítězíme,“ podotkl výkonný ředitel organizace pro prevenci AIDS Red Ribbon Zdeněk Hlavatý.

Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.