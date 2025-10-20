HIV je hrozbou i pro heterosexuální páry. A pozor na anální styk, varuje primářka

Martina Kundschofská, primářka infekčního oddělení a HIV centra Fakultní nemocnice Olomouc. | foto: archiv Martiny Kundschofské

Kamila Bendová
  15:00
Nejhorší je nediagnostikovaná HIV infekce, kdy ji lidé nevědomě šíří. „Hlavně mladí lidé mají pocit, že se jich to netýká. Jim se to přece stát nemůže, když mají stálého partnera. My doporučujeme nechat se preventivně jednou za rok či za dva otestovat,“ říká Martina Kundschofská, primářka infekčního oddělení a HIV centra Fakultní nemocnice Olomouc.

S jakými potížemi k vám chodí noví pacienti nakažení HIV?
Obvykle měli váhový úbytek, udávali zvýšenou únavu a také večerní zvýšenou teplotu. Nebo byli bez potíží, ale byli osloveni epidemiologem kvůli kontaktu s HIV pozitivním pacientem.

Kdo je takový váš typický pacient?
V minulosti to byla vysloveně nemoc komunity homosexuálně orientovaných mužů. I mezi našimi klienty převažují ti, co se nakazili pohlavním stykem s mužem. Někteří z nich paradoxně žijí v heterosexuálním svazku a jenom „experimentovali s mužem“. Je důležité, aby pak následně při epidemiologickém šetření uvedli, že měli zkušenost s mužem, i když mají partnerku. Nechráněný anální styk je skutečně nejrizikovější, zvlášť když dojde k porušení sliznice a drobnému krvácení.

Kondom při správném použití chrání před HIV infekcí přibližně z 80 až 95 procent. Mezi jiné možnosti ochrany proti HIV infekci můžeme zařadit PEP, tedy postexpoziční profylaxi, vaginální kondom či jiné bariérové pomůcky.

