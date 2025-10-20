S jakými potížemi k vám chodí noví pacienti nakažení HIV?
Obvykle měli váhový úbytek, udávali zvýšenou únavu a také večerní zvýšenou teplotu. Nebo byli bez potíží, ale byli osloveni epidemiologem kvůli kontaktu s HIV pozitivním pacientem.
Kdo je takový váš typický pacient?
V minulosti to byla vysloveně nemoc komunity homosexuálně orientovaných mužů. I mezi našimi klienty převažují ti, co se nakazili pohlavním stykem s mužem. Někteří z nich paradoxně žijí v heterosexuálním svazku a jenom „experimentovali s mužem“. Je důležité, aby pak následně při epidemiologickém šetření uvedli, že měli zkušenost s mužem, i když mají partnerku. Nechráněný anální styk je skutečně nejrizikovější, zvlášť když dojde k porušení sliznice a drobnému krvácení.
Kondom při správném použití chrání před HIV infekcí přibližně z 80 až 95 procent. Mezi jiné možnosti ochrany proti HIV infekci můžeme zařadit PEP, tedy postexpoziční profylaxi, vaginální kondom či jiné bariérové pomůcky.