Ústup HIV i AIDS. Loni se v Česku nakazilo nejméně lidí za sedm let

Podle SZÚ pokles zřejmě souvisí se změnou mezinárodních i národních doporučení, podle kterých má být léčba nakažených zahajována co nejdříve po odhalení výskytu HIV.

„Infekčnost úspěšně léčených pacientů zásadním způsobem klesá, a tím se snižuje možnost přenosu HIV infekce v populaci,“ uvedl ústav.

Většinu nově nakažených loni jako obvykle tvořili muži, kterých bylo 186. Nových případů HIV u žen bylo 22. Věk nakažených se pohyboval od 20 do 69 let. Věkový průměr u mužů činil 37 let a u žen 38 let.

Naprostá většina lidí se loni nakazila HIV při pohlavním styku. U dvou třetin nových případů byl příčinou nakažení sex muže s mužem. Počet nakažených při homosexuálním pohlavním styku ale v posledních letech klesá. V roce 2016 se takto nakazilo 213 mužů, v roce 2017 pak 182 mužů a loni již jen 138 mužů. Na zhruba čtvrtinu nově nakažených se loni vir HIV přenesl při heterosexuálním pohlavním styku.

Počet nových případů HIV a AIDS v Česku Rok HIV AIDS 2011 153 29 2012 212 36 2013 235 33 2014 232 32 2015 266 38 2016 286 44 2017 254 53 2018 208 35 Zdroj: SZÚ

Nakažení injekcí při užívání drog tvořilo jen několik jednotek procenta z celkového počtu nových případů. Zdravotníci zaznamenali i jeden případ nakažení virem HIV při pobytu v nemocnici. Byl to však cizinec, který se nakazil v zahraničí.

Cizinci tvořili velkou část nově nakažených. Z případů nákazy HIV zaznamenaných loni připadly více než dvě pětiny na lidi ze zahraničí. Většina z nich byla z Ukrajiny, Slovenska a Ruska. Tři pětiny z nově nakažených lidí uvedlo jako své bydliště Prahu.



Množství nových případů nakažení HIV se od roku 1985, kdy začalo sledování výskytu viru, postupně zvyšovalo. Nejvíce nově nakažených bylo za rok 2016, kdy jejich počet dosáhl 286. V posledních dvou letech ale nových případů výrazně ubývalo.

Nemoci AIDS loni podlehlo 14 lidí a dalších devět lidí nakažených HIV zemřelo z jiných příčin. Od roku 1985 byla v Česku zjištěna nákaza tímto virem u celkem 3 368 lidí, z nichž 434 už zemřelo.