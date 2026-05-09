Jak by vypadala Praha, kdyby druhá světová válka skončila vítězstvím nacistů? Historici sice nemají rádi podobné úvahy, ale odpověď na tuto otázku je kupodivu až překvapivě jednoduchá.
Prahou by i po vítězství třetí říše vedla severojižní magistrála z Troje na Pankrác, nuselské údolí by překlenul vysoký most, který by jeho stavitelé nepojmenovali po Klementu Gottwaldovi, ale nejspíš po Adolfu Hitlerovi nebo jiném nacistickém předákovi, a pod městem by jezdily soupravy podzemní dráhy. Vznik všech těchto staveb Němci v Praze plánovali, stejně jako vznik dálničního okruhu kolem Prahy s velkými mosty na severu a jihu metropole. A Praha by měla příměstskou železnici, S-Bahn, podobně jako řada německých měst.
Ale v Praze by se jistě i bouralo.
Mezi nejvýznamnější projekty nacistů patřila přestavba Staroměstské radnice ve stylu severské gotiky nebo vznik nového německého centra metropole. To mělo vyrůst na místě nádraží Bubny.