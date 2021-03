Vy německá pakáži, křičely děti. Historik Dorko o osudech odsunutých Němců

Jaký byl osud 15 milionů sudetských Němců, kteří po druhé světové válce odcházeli do Německa nejen z Československa, ale například i z Rumunska, Maďarska či Jugoslávie? Proč na ně v novém domově hleděli přes prsty? To zkoumá archivář a historik Branislav Dorko, který pravidelně vyjíždí bádat do Bavorska.