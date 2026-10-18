Na plátně se během hodinového představení vystřídalo sedm krátkých výjevů: jezdecká vojenská škola, pradleny při bílení prádla, ruch na pařížském náměstí, tanečnice, život na plovárně, a jako největší lákadlo korunovace ruského cara Mikuláše II., která proběhla v Moskvě jen o pět měsíců dříve. Od prvního filmového představení v Praze právě uplynulo 130 let.
„Šlo o fascinaci pohybem a úžas z nespatřeného. Hlavním tahákem bylo zahlédnout něco, co lidé nikdy neviděli. Filmy se ručně kolorovaly, promítaly se pozpátku, ukazovaly exotické končiny. Anebo jste naopak spatřili nafilmovanou vlastní ulici,“ říká historik Ivan Klimeš z Katedry filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Jen čtyři dny po Oppenheimerovi otevřel zástupce bratří Lumiérů další pražské promítání. Tuto projekci navštívil i pozdější průkopník českého filmu Jan Kříženecký. Promítal se zde i slavný němý film Pokropený kropič.