Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V říjnu 1896 zažila Praha první promítání, dávali „pradlenu“. Rychlost filmu kolísala

Tomáš Lánský
  10:00

Fotogalerie9 Premium

První „kino“. Památné promítání proběhlo 18. října 1896 v hotelu U Černého koně. Ten už dnes nestojí. Na jeho místě je mohutná budova České národní banky. | foto: Wikipedie a Martin Plitz

Když se 18. října 1896 Pražané tísnili v přízemní místnosti hotelu U Černého koně Na Příkopě, uprostřed které jim navíc překážel sloup, neseděli v kinosále, jak ho známe dnes. Přišli na novou atrakci, kinematograf, kterou do Prahy jako první přivezl optik Adolf Oppenheimer. Vstupné bylo 40 krejcarů a sál praskal ve švech.

Na plátně se během hodinového představení vystřídalo sedm krátkých výjevů: jezdecká vojenská škola, pradleny při bílení prádla, ruch na pařížském náměstí, tanečnice, život na plovárně, a jako největší lákadlo korunovace ruského cara Mikuláše II., která proběhla v Moskvě jen o pět měsíců dříve. Od prvního filmového představení v Praze právě uplynulo 130 let.

„Šlo o fascinaci pohybem a úžas z nespatřeného. Hlavním tahákem bylo zahlédnout něco, co lidé nikdy neviděli. Filmy se ručně kolorovaly, promítaly se pozpátku, ukazovaly exotické končiny. Anebo jste naopak spatřili nafilmovanou vlastní ulici,“ říká historik Ivan Klimeš z Katedry filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Jen čtyři dny po Oppenheimerovi otevřel zástupce bratří Lumiérů další pražské promítání. Tuto projekci navštívil i pozdější průkopník českého filmu Jan Kříženecký. Promítal se zde i slavný němý film Pokropený kropič.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Už máte předplatné? Přihlaste se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Témata: Zpravodajství, film, kino

Nejčtenější

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté.

Po sečtení všech hlasů v senátních volbách je jisté, že v prvním kole byl zvolen Jan Grulich (TOP 09). Jistotu senátorského křesla mají po dnešku také Jan Sobotka (STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko),...

Výsledky voleb: Starostové vyhráli v Praze, ANO ovládne šest krajských měst

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...

V komunálních volbách jsou sečtené všechny hlasy. V Praze zvítězilo STAN, před SPOLU pro Prahu, Prahou sobě a hnutím ANO. Do zastupitelstva se dostali také Piráti. Hnutí premiéra Andreje Babiše...

Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...

Volební mapa 2026: prohlédněte si, kdo vyhrál ve vaší obci

Mapa s průběžnými volebními výsledky

Jak dopadly volby ve vaší obci? Podívejte se do volební mapy. Výsledky se dají snadno zjistit ve volebním speciálu iDNES.cz. Stačí zadat jméno obce a rozbalí se podrobné výsledky ve volební mapě...

Trump jmenoval novou zmocněnkyni. Debata znovu sklouzla k jejímu vzhledu

Oficiální fotografie nové zvláštní velvyslankyně pro monitorování a boj proti...

Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...

Příběhy vyprávějí více než učebnice dějepisu, říká jihočeský etnograf Šimánek

Pověsti, legendy a vyprávění z Doudlebska - tak se jmenuje nová kniha etnografa...

Etnograf Jihočeského muzea Jan Šimánek vydal novou knihu, tentokrát s příběhy z Doudlebska. Novinka se jmenuje Pověsti, legendy a vyprávění. Materiál na knihu sbíral pět let. Pověsti podle něj...

18. října 2026

Až 90 hasičů bojovalo s požárem stodoly a domu. Vyhlásili třetí stupeň poplachu

V Babicích nad Svitavou hořela hospodářství i rodinný dům

Hasiči v Babicích nad Svitavou na Brněnsku v neděli od časných ranních hodin bojovali s rozsáhlým požárem hospodářských stavení a rodinného domu. Kvůli rozsahu plamenů vyhlásili třetí stupeň...

18. října 2026  10:47

Tohle by mohlo čekat i nás. Vance přičítá násilnosti ve Francii nezvládnuté imigraci

Americký viceprezident J.D. Vance na návštěvě Arménie (10. února 2026)

Americký viceprezident J.D. Vance naznačil, že za násilnosti, které se odehrály na okraj protestů ve Francii, může imigrace. Učinil tak v sobotu v komentáři k videu, které zachycuje hořící radnici v...

18. října 2026  10:39

Co nebudu na práci hejtmana postrádat. Senátor Půta o loučení i novém začátku

Premium
Zpočátku vyrovnaný souboj o senátorské křeslo v obvodu Česká Lípa vyhrál...

Aby mohl být senátorem na plný úvazek, plánuje se hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) po čtrnácti letech vzdát nejvyššího postu ve vedení Libereckého kraje. V rozhovoru pro iDNES.cz...

18. října 2026  10:30

Rusko čelilo jednomu z největších útoků. Ukrajinci udeřili na Petrohrad i Moskvu

Lidé sledují hořící ropný terminál po útoku v Petrohradě. (18. října 2026)

Ruská protivzdušná obrana v noci na neděli zneškodnila 1015 ukrajinských dronů nad 15 ruskými regiony, poloostrovem Krym a Černým mořem, uvedlo ráno ministerstvo obrany v Moskvě. Podle údajů ruské...

18. října 2026  9:34,  aktualizováno  10:24

Stále víc elektromobilů brázdí středočeské silnice. Přibude i bezemisních autobusů

ilustrační snímek

Když se mluví o elektromobilitě v Česku, je pozornost směřována zejména na Prahu. V závěsu za metropolí je Středočeský kraj. Důvodem je rozvinutá dálniční síť, která ho protíná, i desetitisíce...

18. října 2026  10:10

Rabování, zpustošená historická radnice. Ve Francii při protestech zadrželi 1 200 lidí

Vandalové během demonstrací ve Francii zapálili historické sídlo radnice v...

Násilnosti, které v sobotu provázely v některých francouzských městech celostátní demonstrace, si vyžádaly 150 zraněných policistů a četníků, 1 200 lidí bylo zadrženo. Oznámil to francouzský premiér...

18. října 2026  7:26,  aktualizováno  10:04

V říjnu 1896 zažila Praha první promítání, dávali „pradlenu“. Rychlost filmu kolísala

Premium
První „kino“. Památné promítání proběhlo 18. října 1896 v hotelu U Černého...

Když se 18. října 1896 Pražané tísnili v přízemní místnosti hotelu U Černého koně Na Příkopě, uprostřed které jim navíc překážel sloup, neseděli v kinosále, jak ho známe dnes. Přišli na novou...

18. října 2026

Policie šetří násilný čin na Děčínsku. Pronásledovala řidiče, který havaroval

ilustrační snímek

Policisté se od sobotní noci zabývají násilným trestným činem, který se stal v Jílovém na Děčínsku. V souvislosti s ním pronásledovali dvaapadesátiletého řidiče. Bližší informace policisté neposkytli.

18. října 2026  9:54

Skáču do rozjetého vlaku, ve kterém jsem ještě nebyl. Senátor Řehka o svých cílech

Premium
Karel Řehka slaví zvolení senátorem. (17. října 2026)

Nově zvolený senátor za obvod Plzeň-město Karel Řehka slavil vítězství společně s manželkou Michaelou v restauraci v centru Plzně. Soupeřku Lucii Kantorovou z ANO porazil nominant STAN ve druhém kole...

18. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Amerika má zpoždění. Proč se tam rychlovlaky na rozdíl od Asie neprosadily

Vlakový spoj od společnosti Brightline na Floridě (22. září 2023)

Z Las Vegas do jižní Kalifornie za pouhé dvě hodiny. Takový je plán americké společnosti Brightline, která připravuje výstavbu přibližně 350 kilometrů dlouhé vysokorychlostní tratě. Vlaky by na ní...

18. října 2026

Ve Žďáře se rýsuje čtyřkoalice, ale bez ODS. Ta odmítá jít s ANO

Stávající starosta Martin Mrkos stojí v čele sdružení Žďár – Živé město, jež vyhrálo i letošní volby.

Skoro jako přes kopírák. Tak by se daly nastínit prozatímní průběžné výsledky povolebního vyjednávání ve Žďáře nad Sázavou. Rýsuje se tam totiž opět široká koalice na půdorysu té dosavadní.

18. října 2026  8:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.