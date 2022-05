Výstava i centrální web. Česko si připomíná výročí atentátu na Heydricha

Nový web nabízí informace o výročí atentátu na Heydricha, který se stal 27. května 1942, přibližuje i následné události jako bylo vypálení obcí Lidice a Ležáky. Je na něm také přehled všech letošních akcí, které osudový rok 1942 připomenou.

„Tyto historické události by se nikdy neměly dostat z naší paměti. Někdy posloucháme, že Češi a Čechoslováci nebyli stateční, ale není to pravda. Musíme myslet i na řadu bezejmenných hrdinů, bez kterých by operace Antropoid nebyla úspěšná. Ve svém důsledku by ani nebyla odvolána mnichovská dohoda,“ uvedla ministryně Černochová a upozornila, že právě úspěšný atentát na Heydricha přesvědčil západní spojence, aby dohodu prohlásili za neplatnou a souhlasili s obnovením Československa v původních hranicích.

Černochová připomněla i převoz ostatků generála Františka Moravce z Washingtonu. Moravec stál u vzniku československé zpravodajské jednotky v exilu a přišel s myšlenkou atentátu na Heydricha, který vykonali Josef Gabčík a Jan Kubiš.

Podle ministra kultury Baxy spuštění webu představuje začátek události celorepublikového významu. Celé 80. výročí operace Antropoid považuje za nejdůležitější projekt ve své funkci pro toto volební období.

Atentát na Heydricha Atentát na Heydricha naplánoval generál František Moravec a k jeho vykonání vybral Josefa Gabčíka a Jana Kubiše, kteří prošli speciálním výcvikem britských commandos. Po seskočení do protektorátu se parašutisté připravovali na samotný atentát, který vykonali 27. května. Následně se ukrývali v kryptě kostela v Resslově ulici. Místo jejich pobytu však vyzradil Karel Čurda a parašutisté svedli poslední boj s německou přesilou.

„Považuji za vhodné zmínit nejen Gabčíka s Kubišem, ale všechny Čechy, kteří jim pomáhali. Československá armáda v exilu by nemohla splnit své cíle, pokud by v protektorátu nebyly stovky Čechů ochotných pomáhat,“ popsal důležitý aspekt boje proti nacistům ministr Baxa.

Národní muzeum ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem připravují expozici Nikdy se nevzdáme, která návštěvníkům představí řadu unikátních exponátů, jako je například seskoková kombinéza Gabčíka s Kubišem nebo kus jejich hedvábného padáku.

Podle vojenského historika Aleše Knížka se historikům povedlo dostat do povědomí široké veřejnosti úspěch atentátu na Heydricha a nyní si kladou za cíl přiblížit přínos všech Čechů, kteří parašutistům pomáhali a v boji proti nacistům projevili přinejmenším stejnou odvahu jako oni.