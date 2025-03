Historička: Za znásilnění hrozila smrt. Dnes dáme podmínku a tváříme se spravedlivě

Jste odbornicí především na 19. století. Má česká žena dnešní doby vůbec ještě něco společného se ženou z tohoto období?

Určitě má. Biologická podstata se nijak zvlášť nemění. Jsme ale mohutnější, máme lepší fyzičku a jsme lépe živené.

Čím to? Jen tím, že tehdy neměly ženy přístup k tolika rozmanitým potravinám?

Lidé byli mnohem víc závislí na přírodě a čím byl člověk chudší, tím hůř se dostával k nějakým základním potravinám. To platí i dnes. Ale problémem taky bylo, že žena byla až ta druhá.

Když se v rodině podávalo na stůl, nejlepší kousek masa dostal tatínek, pak synové, pak dcery a nakonec až maminka. Už na to existují docela seriózní výzkumy, že i v zámožnějších vrstvách byly ženy zanedbávány, co se týče stravy.

Proč to tak bylo?

Od otce se očekávalo, že zajistí rodinu ekonomicky, že ji bude zastupovat navenek a pracuje. U děvčat se mělo za to, že nevydávají tolik energie. Ve druhé polovině 19. století se kluci navíc seznamovali se základy sportu.

Ženy začaly sportovat v posledních desetiletích 19. století, když nepočítám jízdu na koni, což byl od středověku dopravní prostředek. Na konci 19. století se rozvíjela turistika, lyžování, tenis, ale je potřeba říct, že sport byl tehdy sociálně asymetrický. Jediný demokratický sport, který mohli hrát všichni, byl fotbal. A ten holky nehrály.

Anotace vaší knihy slibuje novou historickou perspektivu na domácí násilí vůči ženám. S čím novým přicházíte?

Zatím toho moc nevíme a výzkum teprve začíná. Je to spíše ve fázi nápadu. Násilí ve veřejném prostoru je lépe zmapované. O násilí v domácím prostoru se toho ví málo, protože od roku 1811 platil občanský zákoník, podle kterého muž byl hlavou rodiny a žena musela poslouchat.

Takže když žena dostala pohlavek, ránu nebo ji manžel znásilnil, moc se to neventilovalo. Je potřeba zkusit hledat v dalších, třeba soudních pramenech. K tomu jsem ale skeptická, protože tehdy se to k soudu moc nedostávalo. Jen pro zajímavost, v raném novověku, to znamená v 16. a 17. století, mohl být za znásilnění trest smrti. Dnes může být jen podmínka, a to se společnost tváří, že je spravedlivá a máme rovnost obou pohlaví.

Věnujete se tématu násilí na ženách i proto, že dnes rezonuje?

O historicích se říká, že projídají peníze daňových poplatníků a já si myslím, že je potřeba dokazovat, že tomu tak není a dělat témata, která rezonují i v dnešní době. Už ve středověku se najdou témata, která hledají odpovědi na stále platné otázky.

Historička Milena Lenderová (20. 3. 2025)

Proč jsou lidé kvůli penězům ochotní udělat cokoliv? Proč lidé válčí? Stáhnout se do archivu a publikovat jen pro společnost českých, v lepším případě evropských historiků, to většinu lidí neosloví.

Válka je taky aktuální téma. Proměnila se role žen ve společnosti během válek od konce středověku po práh 21. století?

Na rozdíl od násilí v domácím prostoru se tohle dá sledovat už od husitství. Součástí husitských vojsk ženy byly a coby manželky táhly s vojskem. Třicetileté války se taky účastnily.

Bojovaly?

U husitských kronikářů najdete, že bojovaly, ale málo. Během husitských válek zajišťovaly jídlo a staraly se o děti, pokud je měly s sebou. Za třicetileté války pak už zajišťovaly infrastrukturu.

Ve vojenském táboře prodávaly, nakupovaly, vařily. Tehdy se moc nerespektoval konstrukt ženské křehkosti a ženy i stavěly zákopy a opevnění. Možná ženy i bojovaly, ale ženská jednotka se nepostavila nikdy.

Dalším tématem vaší nové knihy je proměna ženské sexuality. Co k tomu můžete prozradit?

U venkovského obyvatelstva byla sexualita dost svobodná. V urozených rodinách byl sexuálně svobodný pouze muž, a to velmi. Bylo to i tím, že každý pohlavní styk byl provázený vidinou těhotenství, které nebylo vždy vítané. Když matka měla doma už čtyři děti narozené v intervalu jednoho až dvou let, tak se o svobodné sexualitě moc mluvit nedá. Spíše se tomu bránila.

Do toho ale věděla, že se nechráněnému styku vyhýbat nemůže, protože církev nařizovala, že pohlavní styk patří k manželství, má vést k plození dětí a bránit se tomu je hřích. Církev chtěla další ovečky. Kolem poloviny 19. století se postoj k bránění početí začal měnit, i když známá byla jen přerušovaná soulož. Byl to taky hřích, lidé o tom už ale začali uvažovat tak, že se z toho vyzpovídají, farář jim dá rozhřešení a oni budou mít méně dětí, můžou jim dopřát vzdělání, zavolat lékaře a děvčatům dát věno.

Jak tohle zjišťujete?

Něco se dá zjistit ze zpovědních zrcadel. To byly takové kuchařky, podle kterých pan farář zpovídal. V těch modernějších z přelomu 19. a 20. století stála větička, že pokud se muž dožaduje přerušované soulože, má mu to žena všemi prostředky vymluvit.

Pokud by ale nastaly sváry, včetně bití, má žena přistoupit na tento způsob tělesného obcování, ale nesmí z toho mít žádný požitek. V dopisech a denících o tom ale záznamy nenajdeme. Pro lidi to bylo asi i vnitřní tabu. Dnes je to běžné téma hovorů, což je na druhou stranu také trošku otravné.

Oproti tomu, co popisujete, mají dnes ženy bezesporu mnohem větší svobodu a více možností. Jste spokojená s tím, jak se ženská emancipace vyvíjí?

Pohybuju se v akademickém prostoru a tam vidím jedinou nerovnoprávnost. Doktorandky, kterým se narodí dítě, jsou svým mateřstvím znevýhodněné. Většina univerzit vzdoruje otevření dětských skupin.

Já jsem to zkoušela prosazovat jako děkanka několikrát. Dětská skupina může začínajícím vědkyním významně pomoci. Jinak je dobře, že máme v ústavě od roku 1920 zakotvenou rovnost pohlaví. Ještě by to ale chtělo, aby tento benefit plně fungoval.

Na druhou stranu, v politice je žen pořád méně než mužů. V Poslanecké sněmovně jich sedí 25 procent a je otázka, jestli jich nebude po podzimních volbách ještě méně? Některé poslankyně už kandidovat nechtějí.

U nás je politický prostor k ženám nepřátelský. Vezměte si severské země, to je ideál, kolik tam je žen v politice. Ale i ve Francii mají dost političek. U nás se stačí podívat na ty kbelíky špíny vylité třeba na Danuši Nerudovou nebo Markétu Pekarovou Adamovou. A dštít síru vůči ženám v politice umí i ženy–voličky. Myslím si, že obecně v postkomunistických státech není politický prostor pro ženy komfortní.

Je to pro vás zklamání?

Od sametu uplynulo 30 let, to už by se mohlo něco změnit. My jsme ale pořád uvízlí v genderových stereotypech. Rodina čeká dítě a nejvíc si přeje, aby to byl kluk. I když ve vzdělaných vrstvách to už tolik neplatí. Nebo jiný příklad. V porovnání s jinými zeměmi EU zaujímáme 14. místo ve vzdělání žen.

Co si myslíte o kvótách?

Když vidím, jak jsou někteří politici hloupí, zavedla bych kvóty ne na pohlaví, ale na IQ.

Političky dostávají otázku, jestli jsou feministkami. Rozumíte těm, které se od feminismu distancují, i když nebýt ho, ženy by neměly ani volební právo?

Vím, že se to týká jedné političky, bývalé ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové. Tomu nerozumím, protože je to žena s velmi kvalitním vzděláním. Jenže tady je feminismus nadávka. Venčila jsem psa, to je činnost, kdy si popovídáte s lidmi, které na univerzitě nepotkáte. Paní, když se dozvěděla, že učím, se mě zcela vážně ptala, jestli taky říkám dětem, že si můžou kdykoliv změnit pohlaví. Co se týče genderu, je část národa zmatená a část politického spektra toho využívá.