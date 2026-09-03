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Kyanid, tajné služby a tři muži. Exhumace a nová výpověď mohou objasnit Masarykovu smrt

Robert Oppelt
  10:00

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Na hřbitově v Lánech probíhá exhumace těla Jana Masaryka. Odborníci doufají, že forenzní analýza pomůže objasnit skoro osmdesát let starou záhadu jeho smrti. (2. září 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Policejní páska uzavřela ve středu ráno lánský hřbitov. U vchodu všechny příchozí zastavila policejní hlídka v uniformě. Na místě pak policejní vyšetřovatelé otevřeli jednu z místních hrobek a exhumovali kosterní pozůstatky přibližně šedesátiletého muže, u kterého mají podezření, že se mohl stát obětí trestného činu...

Byl by to asi banální kriminalistický případ, kdyby nešlo o ostatky Jana Masaryka, ministra zahraničí a syna prvního československého prezidenta. I osm desetiletí po jeho smrti totiž není jasné, jestli to byla sebevražda, nešťastná náhoda nebo vražda a kdo je jejím pachatelem. A kdo tehdy „vyhodil“ oblíbeného politika z okna.

Před rokem dorazily do Česka nové dokumenty ze západních archivů. V amerických archiváliích se nalezla výpověď Masarykova komorníka Bohumila Příhody, jež se liší od výpovědi zapsané v tehdejším československém vyšetřovacím spisu.

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