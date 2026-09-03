Byl by to asi banální kriminalistický případ, kdyby nešlo o ostatky Jana Masaryka, ministra zahraničí a syna prvního československého prezidenta. I osm desetiletí po jeho smrti totiž není jasné, jestli to byla sebevražda, nešťastná náhoda nebo vražda a kdo je jejím pachatelem. A kdo tehdy „vyhodil“ oblíbeného politika z okna.
Před rokem dorazily do Česka nové dokumenty ze západních archivů. V amerických archiváliích se nalezla výpověď Masarykova komorníka Bohumila Příhody, jež se liší od výpovědi zapsané v tehdejším československém vyšetřovacím spisu.