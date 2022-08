Babiš spíš pomýšlí na premiéra, ve 2. kole ho porazí kdokoli, říká Hilšer

Zkoušíte podruhé kandidovat na prezidenta. Jak jste úspěšný při shánění podpisů?

Jezdím po republice. Byl jsem před pár dny v Uherském Hradišti, v Jeseníku, v Telči. Sbírám podpisy a mám z toho dobrý pocit v tom, že lidé se u mého stánku zastavují a vyjadřují mi podporu. Často ani nestíhám ty podpisy brát, protože občas se tam tvoří i menší fronty.

Takže je to jiné oproti minulé prezidentské volbě, před níž vás lidé moc neznali.

To určitě. Já vám můžu říct jednu věc. Vzpomínám si, že když jsem se postavil v Praze na Andělu, nasbíral jsem třeba patnáct podpisů za hodinu. Teď jich je za hodinu zhruba čtyřicet, což je velmi dobré číslo. Jsem kandidát nadstranický, nezávislý, který nemá žádné velké sponzory, takže za sběr podpisů nikomu neplatím, jezdím jenom sám.

Říkám, že politik si může udržet nezávislost, pokud nedává do kampaně nějaké velké peníze. A to já ani nechci. Třeba o víkendu jsem stál deset hodin sám u stánku a sbírám podpisy takto.

Nekandiduji, abych se někde zviditelňoval

Dá se říci, že jste s počtem podpisů v řádu tisíců nebo výš?

Zatím jsem to nepočítal. Pro mě je důležité jezdit, mluvit s lidmi, být na té ulici. To je velmi dobrá, cenná zkušenost a vidím, že ta kandidatura má smysl. Rozčtvrtit se nemohu, a tak třeba u toho stánku žádám lidi, aby mi sehnali podpisy svých přátel nebo rodiny. Mám na to podpisový aršík a ten mi pak mohou zaslat.

Když jste kandidoval minule, získal jste bez sponzorů 454 949 hlasů, což bylo 8,83 procenta ze všech odevzdaných hlasů. Bylo to jen o něco málo méně, než kolik měl Michal Horáček s poměrně masivní kampaní. Jak vidíte své šance tentokrát?

Můj cíl je výhra. Nekandiduji proto, abych se někde zviditelňoval. Říkal jsem to už předtím. Mám jasné myšlenky, jasné vize, jak by politika měla vypadat. Nabízím nezávislého občanského kandidáta. Chci zvítězit a buď se to podaří, nebo se to nepodaří. Nejsem kandidát, který může říci, že už teď má čtyřicet milionů na kampaň, jako to říkají ti ostatní. A já to ani nechci, protože s každými penězi, které se do kampaně dají, se kandidát stává závislým na svých sponzorech. A to považuji za největší nešvar politiky.

Všechno jsem si odřídil sám

Kdybyste zjistil, že to nevychází s 50 tisíci podpisů od občanů, sháněl byste znovu deset podpisů od senátorů?

Tu druhou cestu nezavírám, nezavíral jsem ji ani tehdy. Nevím ale ani, jestli by mě někdo ze senátorů podpořil. Teď sháním podpisy občanů. Za čtyři dny jsem ujel 955 kilometrů a všechno jsem si to odřídil sám, nemám ani řidiče, který by mě vozil. To je seriózní a přímý postup. Lidé mi děkují, že mohou mluvit se mnou a ne se zaplacenými brigádníky, kteří sbírají podpisy. Já jsem dokonce zaslechl – nevím, kdo to byl – že mají třicet korun za podpis ti, kdo to sbírají.

Minule v roce 2018 kandidovalo na prezidenta devět lidí, nyní si transparentní volební účet zřídilo patnáct kandidátů. Neznamená to, že všichni do té volby půjdou, nebo že se nepřihlásí ještě někdo jiný. Ale když vidíte startovní pole soupeřů, překvapil vás někdo, že je mezi kandidáty?

Já bych je všechny ani nevyjmenoval. Sleduji nějaké průzkumy a v nich se vyskytuji někde na čtvrtém místě. A dokázal jsem to bez reklamy, bez PR článků, to je pro mě důležité.

Nejvážnějším soupeřem by byl Babiš

Bývalý premiér Andrej Babiš objíždí s kampaní Českou republiku, ale zatím odmítl jasně říci, že bude na Hrad kandidovat. Vy osobně to čekáte?

Nevím, co se panu Babišovi honí v hlavě. Jsou někteří, kteří říkají, že si zjišťuje, jakou bude mít podporu, a podle toho se rozhodne. Volba je dvoukolová a je to úplně jiná volba než ta do Poslanecké sněmovny. Já si myslím, že Andrej Babiš spíš pomýšlí na premiéra, protože prezident nemá takové pravomoci, aby mohl ovládat politiku v České republice. O to větší pravomoci má premiér. Volby do Sněmovny budou zhruba dva a půl roku po prezidentské volbě. Takže si může počkat, ale co se mu honí v hlavě, nevím.

Koho z lidí, kteří o Hrad projevili zájem, považujete za nejsilnějšího soupeře?

Nejvážnějším soupeřem by byl Andrej Babiš, ale myslím si, že ve druhém kole ho porazí kdokoli. Proto se podle mě i tolik rozmýšlí, sám totiž ví, že ve druhém kole nemá takové šance.