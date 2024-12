Odborníci apelují na regulovaný trh s HHC. Bojí se, že zůstane trvale v zákazu

Naopak psychický stimulant kratom, který je dodnes v Česku legální, bude k prodeji už jen regulovaně lidem nad 18 let, kratom na seznam psychomodulačních látek vláda zařadí od ledna a stane se tak prvním výrobkem z řady lehkých drog, z nichž bude plynout státu zisk v podobě výběru daní a koncesí.

Aby vláda alespoň zčásti dostála svým slibům ohledně rozvolnění podmínek pro HHC, zařadí tento doposud nelegální materiál do seznamu psychoaktivních látek. Substance sem zapsané se teprve zkoumají, nesmí se s nimi obchodovat a dovážet je, ale není trestné jejich držení a užívání. Tím pádem se slibovaný návrat HHC na pulty obchodů nekoná, ale lidem od ledna přestane hrozit riziko až osmi let vězení, pokud by měli u sebe větší než malé množství zmíněné látky.

„Pořád je to zákaz a silný kontrolní nástroj, aby tady nemohl existovat regulovaný trh. Jádrem racionálního řešení je vytvořit tu legální nabídku, což tento krok vlády zatím neumožňuje,“ komentuje hlavní tvůrce konceptu zákonné regulace psychomodulačních látek a expert na závislosti Viktor Mravčík.

Rozpačití jsou i ostatní. „Dokládá to, že přijatou novelizaci zákonů skutečně četli jen nemnozí. Ukázalo se, že záměry a představy předkladatelů zákonů a prosazovatelů legislativy se nepotkávají s následnými postupy odpovědných úřadů při jejich implementaci,“ kritizuje postup šéfredaktor magazínu Konopí a manažer Českého konopného klastru Lukáš Hurt.

Jeden ze scénářů, jehož se kritici vlády obávají, je, že HHC a další syntetické kanabinoidy HHC-O a THCP zůstanou zakázané už nadobro. Navzdory existenci zákona, který jejich omezený prodej umožňuje. Nasvědčuje tomu třeba postoj Národní protidrogové centrály, která je vůči psychomodulačním látkám velmi zdrženlivá.

Ne byznysu s HHC

„Všechny syntetické kanabinoidy trpí nedostatkem míry úrovně informací o jejich rizicích, o jejich farmakologických vlastnostech. A já bych byl hodně rezervovaný v tom otevírat s nimi nějaký byznys. Argumentem k mé zdrženlivosti je i fakt, že 20 evropských zemí včetně všech našich sousedů má HHC na seznamu zakázaných látek,“ řekl iDNES.cz šéf protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Před naprostou prohibicí ohledně HHC varují ale třeba Piráti. „Zákaz HHC povede paradoxně k rozšíření nebezpečnějších alternativ v šedé neregulované zóně, jako to vidíme dnes,“ komentovala pirátská poslankyně Klára Kocmanová. Viktor Mravčík s tím souhlasí. Podle něj je třeba HHC a další podobné látky povolit, ne je držet v pololegálním režimu, jak nyní vláda rozhodla.

„Prohibice působí víc škod než užitku, vede k vedlejším škodám na zdraví, sociálním škodám, ekonomickým škodám a představuje ohrožení pro bezpečnost, neboť podporuje nelegální trh, nelegální ekonomiku a organizovaný zločin,“ vytkl Mravčík.