Kat Heydrich přijel nastolit hrůzovládu a Čechy zlikvidovat, říká historik

V pondělí 27. září je to přesně 80 let, kdy byl Heydrich jmenován Hitlerem jako zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě. Často je také označován jako „kat českého národa“. Proč je vhodné si tuto událost připomínat?

Pro český národ po nástupu Heydricha nastalo období hrůzovlády, které do té doby národ nepoznal. Krátce po jeho příchodu byly zahájeny popravy opravdu nesmírně významných osobností vojenského i civilního života. Přišel muž, který byl pravděpodobně připravený český národ ve středu Evropy úplně zlikvidovat. Připomínání si okamžiků opravdu reálného ohrožení existence českého národa je nesmírně důležité. V moderních dějinách jsme něco takového, jako je likvidace nebo úplné vysídlení, nezažili, neumíme si to ani představit.

Pokud by se v nacistickém Německu a v okupovaném území mělo někomu dát označení „pán nad životem a smrtí“, byl by to titul vhodný právě pro Heydricha.