„Ministerstvo po revizi správního spisu zjistilo, že Česká inspekce životního prostředí dostatečně nevysvětlila postupy při vyšetřování, své závěry opírala také o domněnky a výsledky, které nemají dostatečnou oporu ve správním spisu, byly pořízeny v rozporu se zákonem, popřípadě byly v řízení vyvráceny,“ uvedl resort v tiskovém prohlášení. Zároveň rozhodl o změně ve vedení dozorového orgánu a doporučil, aby inspekce případ dále prověřila z hlediska možné ekologické újmy.
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OTÁZKY A ODPOVĚDI: Co se děje okolo heřmanické haldy a jak probíhá sanace
ČIŽP podle resortu také nereagovala na výzvy ohledně nedostatků ve vedení řízení a opakovaná upozornění. Naopak opakovaně žádala o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí. „Způsob vedení řízení zároveň vyvolával pochybnosti o dodržování základních zásad správního řízení, včetně respektování presumpce neviny,“ odůvodnilo ministerstvo své rozhodnutí.
O převzetí řízení rozhodlo ministerstvo již 29. dubna. Své jednání vysvětlilo „právní a skutkovou složitostí případu, jeho významem, potřebou sjednotit rozhodovací praxi a zajistit rychlost, hospodárnost a zákonnost řízení při dodržení základních zásad správního práva“.
Po přezkoumání dosavadních postupů podle resortu nevyplynul žádný důkaz, který by ostravskou společnost Ridera Bohemia, jež se starala o sanaci haldy, usvědčil z původního podezření.
Podle ministra životního prostředí Igora Červeného to však neznamená, že po zastavení přestupkového řízení dojde k odkladu řešení problému. „Prioritou je ochránit zdraví místních obyvatel. S ministerstvem průmyslu a obchodu jsme se proto dohodli na dalším společném postupu při řešení odvalovny Heřmanice v Ostravě,“ uvedl Červený.
Halda vznikla už v 19. století
Heřmanická halda vznikala již v průběhu 19. století, nejvíce materiálu zde však bylo navezeno ve 40. až 60. letech 20. století při rozvoji Dolu Heřmanice. „Dříve se upravovalo těžené uhlí velmi nedokonale a poměrně velké množství uhelné substance bylo ukládáno spolu s průvodními horninami na haldy,“ popisuje situaci tehdejší zpráva ministerstva průmyslu.
Na místě se v současnosti společně s uhlím nachází i stovky tisíc tun materiálu včetně odpadu z koksoven a rozsáhlé bývalé odkalovací nádrže. Halda začala hořet v roce 1998, kdy zde vznikl povrchový požár.
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Největší otazník visí nad sanací, kterou stát zajišťuje prostřednictvím státního podniku Diamo. Halda se navíc nachází na více pozemcích, většinu z nich vlastí firma CRESCO&FINANCE.
Společnost Ridera Bohemia dodávala materiál pro sanační práce a mezi lety 2014 a 2022 se podílela na budování stěny, která měla oddělit hořící část haldy od okolí a především skládky chemických odpadů společnosti OKK Koksovny.
V roce 2023 však byla podezřelá z navážení dalších tun odpadu na již desítky hektarů rozsáhlou haldu. Do vyšetřování případu se následně vložila Česká inspekce životního prostředí, které po třech letech kauzu ministerstvo odebralo za využití právního institutu atrakce.