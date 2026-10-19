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Stovky tun materiálu pod lupou. Spory o heřmanickou haldu pokračují

František Strnad
  9:44
Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)

Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025) | foto: Jaroslav Ožana ČTK ČTK

Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)
Těžká technika na prohořívající haldě v ostravské části Heřmanice (25. března...
Halda s prohořívající hlušinou, uhlím a kaly v Heřmanicích na okraji Ostravy...
Halda s prohořívající hlušinou, uhlím a kaly v Heřmanicích na okraji Ostravy...
7 fotografií
Spory na heřmanické haldě, hořícím kopci hlušiny po těžbě černého uhlí na okraji Ostravy, kde soukromá firma Ridera Bohemia postavila oddělovací stěnu, která měla prohořívání zamezit, pokračují.

Ačkoliv státní podnik DIAMO, který zakázku firmě zadal, označuje materiál, který byl na haldu navezen, za odpad, firma se brání, že zásyp splňuje požadavky norem pro kamenivo. A má na to i dokument, který popisuje složení více než 40 tisíc tun materiálu z oddělovací stěny. Server iDNES.cz jej získal.

Bylo to na přelomu září a října 2023, kdy si firma Ridera Bohemia najala společnost ArtepGeo, aby zkoumala, co se na haldě nachází. Pro pochopení je třeba znát historii: státní podnik Diamo v březnu 2020 uzavřel smlouvu s původním vlastníkem pozemků pod haldou, kde měla být budována takzvaná oddělovací vzdušná stěna, a zabránit tak šíření hoření směrem k dosud nezasaženým částem haldy a ke skládce chemických odpadů. Původně mělo jít o vyhloubenou vzduchovou mezeru, ale kvůli stabilitě svahů se projekt nakonec změnil v bariéru vyplněnou zásypem. A o jejím obsahu je celý příběh.

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Pozemky následně koupila firma Cresco&Finance, smlouvu vypověděla, a práce tak musely skončit. Zároveň stát skrze Diamo vyzvala, aby stěnu na jejích pozemcích odtěžil. A tak začal odvoz části materiálu pomocí dumperů. Šlo o 40 tisíc tun. Na přelomu září a října v roce 2023 si Ridera Bohemia najala společnost ArtepGeo, která odvážený materiál testovala. A to je nyní klíčové: z každých dvou tisíc tun odebrala firma ArtepGeo vzorek 22 tun. Dohromady prozkoumala 458 tun materiálu. Zjišťovala, co vzorky obsahují a jak velké kusy kameniva v nich jsou. Posudek, který si objednala Ridera Bohemia, měl stanovit charakter zásypového materiálu uloženého v oddělovací stěně a zodpovědět zejména otázky, jestli materiál splňuje normy jednotlivých frakcí, jestli obsahuje nečistoty a případně jaké.

Test byl jednoduchý: materiál se rozhrnul vždy na plochu zhruba pět krát patnáct metrů a lidé z něj vybrali větší kusy a nečistoty jako plast, kov, dřevo či gumu.

„Na základě provedené kontroly zásypového materiálu deklarovaného jako kamenivo frakce 0/90 mm anebo 125/400 mm lze s ohledem na parametry normy ČSN konstatovat, že zkoumaný materiál splňuje parametry. V tomto materiálu se nachází do 0,6 % materiálu většího než 400 mm. Toto obsažené množství materiálu je v souladu s normou a představuje povolené nadsítné,“ píše v posudku geotechnik Vladimír Vrabko.

Pozemky nakonec v roce 2025 koupil od Cresco&Finance současný vlastník – společnost OKK Koksovny, a.s. – a protože současná vláda chce v sanaci haldy pokračovat, soukromé pozemky jsou pro ni nutné. Zpět ke sporu o oddělovací stěnu.

Spor totiž pokračuje. Současné vedení státního podniku DIAMO materiál označuje za odpad, Ridera takové hodnocení odmítá. Stěna přitom patří k hlavním ochranným opatřením a má oddělit prohořívající část od dosud nezasaženého prostoru včetně skládky chemických odpadů firmy OKK Koksovny. Spor řešilo i ministerstvo životního prostředí, které převzalo přestupkové řízení od České inspekce životního prostředí a následně jej zastavilo. DIAMO postup napadlo žalobou, kterou ale Městský soud v Praze odmítl.

Ministerstvo životního prostředí tvrdí, že vzhledem k tomu, že Česká inspekce životního prostředí nezajistila důkazy prokazující vinu společnosti Ridera, bylo přestupkové řízení zastaveno. „Ministerstvo zkoumalo možnost zajistit vlastní důkazy za účelem spolehlivého zjištění stavu věci, nicméně s ohledem na značný časový odstup od doby realizace oddělovací vzdušné stěny a následné zásahy třetích subjektů do jejího tělesa ministerstvo již nemohlo provést vlastní šetření,“ řekla mluvčí Jana Schillerová.

„Znalecký posudek ArtepGeo z října 2023 předložila společnost Ridera. Podle jeho závěrů materiál splňuje požadavky normy ČSN a má deklarovanou frakci 0/90 mm a 125/400 mm. Zároveň znalecký závěr zpochybňuje závěry posudku č. 12/2023 vypracovaného Ing. Jiřím Tylčerem, CSc. a posudku č. 217/23 Ing. Zdeňka Čížka, CSc. S ohledem na skutečnost, že vina společnosti Ridera nebyla prokázána, ministerstvo nepřistoupilo k hodnocení důkazů, které společnost Ridera předložila na podporu své obhajoby. Jak je uvedeno výše, vinu společnosti Ridera se nepodařilo prokázat ČIŽP ani ministerstvu. Znalecký posudek ArtepGeo z října 2023 proto neměl žádný významný vliv pro zastavení přestupkového řízení,“ dodala mluvčí Schillerová.

Posudky Ing. Čížka, který zpracoval pro státní DIAMO, a Ing. Tylčera, zpracovaný pro Cresco&Finance, má redakce iDNES.cz k dispozici.

Státní podnik DIAMO tvrdí, že o existenci posudku ArtepGeo ví, ale jeho obsah nezná, protože mu nikdy doručen nebyl. „Jelikož neznáme jeho obsah, nemůžeme se k věci adekvátně vyjádřit,“ tvrdí mluvčí DIAMA Tomáš Indrei. Posudek ArtepGeo je přitom součástí spisu ČIŽP v řízení, jehož bylo DIAMO účastníkem.

„Obecně máme výhrady k tomu, že vzorky nebyly odebírány za naší přítomnosti a pochází vždy jen z jednoho místa a nic na tom nezmění velikost odebraného vzorku. Navíc Ridera materiál nejprve vytřídila, zhomogenizovala a poté teprve analyzovala. Dále upozorňujeme na to, že dle norem je přípustný obsah příměsí v každém množství materiálu. Tzn. jak v tisíci tunách, tak v jednom kilogramu, což přítomnost zjištěných cizorodých příměsí vzhledem k velikosti rozhodně nesplňuje,“ dodal mluvčí DIAMO Tomáš Indrei.

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Podle podniku musel materiál splňovat dvě zásadní vlastnosti - být nehořlavý a geotechnicky stabilní. Indrei sám uznal, že DIAMO přitom kontrolu toho, co na haldě končí, prováděla nedostatečně. „Probíhala pouze nedostatečná vizuální kontrola. Vycházelo se dále z toho, že doklady předkládané zhotovitelem odpovídají skutečnosti. Odpovědnosti byly v rámci DIAMO vyvozeny v roce 2022, stejně tak bylo podáno trestní oznámení,“ popisuje Indrei.

„Kontrola probíhala tím způsobem, že navezený materiál byl před rozhrnutím vizuálně zkontrolován, když byly zjištěny materiály, které tam nepatří, společnost Ridera měla zjednat nápravu a materiál z místa odvézt. Tak se vždy stalo,“ řekl do policejního protokolu Havelka. Žádné obvinění nepadlo.

Bývalý šéf státního podniku v Ostravě Havelka při své výpovědi policii uvedl, že návoz byl ze strany DIAMO kontrolován a případné nedostatky okamžitě řešeny.

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