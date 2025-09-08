KOMENTÁŘ: Heřmanická halda hoří a stát přihlíží ekologickému barbarství

Heřmanická halda je na Ostravsku dobře známou kauzou. Zhruba od 40. let minulého století se zde ukládala hlušina z ostravských dolů, v 70. letech tam byla vybudována rozsáhlá čistírna odpadních průmyslových vod a posledních téměř 30 let tato halda hluboko pod povrchem postupně prohořívá.
Halda tak patří mezi nejkomplikovanější a nejnebezpečnější ekologické zátěže v Česku a ve střední Evropě. Nemuselo tomu tak být, kdyby nedošlo k opakovaným selháním státního podniku DIAMO, který má její sanaci na starosti už čtvrtstoletí a namísto vyřešení problému situaci svými rozhodnutími jen zhoršuje. Na počátku stačilo vykopat dostatečně hlubokou oddělovací vzdušnou stěnu, která by zabránila šíření termické aktivity, ale ani to se státnímu podniku za 24 let nepodařilo.
Riskantní řešení
Nyní DIAMO prosazuje řešení hořící haldy sarkofágem, který zapouzdří asi třetinu plochy tak, aby se k ní nedostal okolní vzduch, a tím by měl zastavit hoření. Toto řešení však popírají zkušenosti ze zahraničí.
Sarkofág nebude mít žádnou samonosnou konstrukci, na povrch haldy se mají umístit statisíce tun cementopopílkové směsi, kterou bude třeba na místo navozit k vytvrdnutí. Možná ani není podstatné, co se bude dít, když vyhořený materiál vytvoří kaverny a dojde k masivním propadům a prolámání sarkofágu, protože tento betonový milíř má být údajně osazen mnoha komíny pro odvětrání spalin, aby zkapalněné neskončily v Odře. Takže se těžko hledá smysl zásahu proti stávajícímu stavu, jen se utratí miliardy.
Každopádně jde o proces na další zhruba desetiletí, který nese obrovská rizika. Jediný oponentní posudek ke zvolenému řešení si nechala od znalce Milana Geršla vypracovat firma cresco&finance, která vlastnila pozemky u Heřmanické haldy. DIAMO projekt hájí zkušeností z odvalu Libušín, na kterou však byla ukládána hlušina se zbytkovým uhlím zcela jiného složení a hlavně zkušenosti z polské strany moravskoslezské pánve navrhované řešení označují za nefunkční.
Hrozí vznik neřízených chemických reakcí uvnitř sarkofágu, kontaminace podzemních vod a únik škodlivin z haldy může pronikat i do vodních toků. Zajímavým faktem přitom je, že projektovou dokumentaci na toto řešení si DIAMO připravilo samo, výběrové řízení na jejího zhotovitele letos na jaře zrušilo. To vyvolává další pochybnosti o tom, zda nepůjde jen o další fatální selhání státního podniku v této kauze.
Spor o separační linku
Snaha o sanaci haldy už stála miliardy ze státního rozpočtu, řešení, která se zdála být funkční, ale opakovaně ztroskotala kvůli totálnímu selhání firmy DIAMO při dozoru nad jejím provedením. Situace vypadala velmi nadějně, když se v roce 2017 začalo s rozebíráním haldy a odvozem materiálu do separační linky. Ta měla většinu materiálu rozdělit na kamení a energeticky využitelný materiál. Očekávalo se, že prakticky celá halda projde během několika let úpravou a rekultivací. Zpracovány byly více než dva miliony tun a z bilance hmot odvalu je zřejmé, že kdyby projekt pokračoval, sanace střední části by byla dávno hotová.
Heřmanická halda (odval Heřmanice)
Investorem do linky byla společnost Ostravská Těžební, autorem projektu je Vysoká škola báňská a jde o moderní zařízení, vždyť stála více než 300 milionů korun. Náklady na stavbu a provoz měl investorovi hradit prodej separovaných materiálů. Hlavním úkolem podniku DIAMO bylo nakládat do linky hlušinu, ale jak se později ukázalo a potvrdila to i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), tak do linky místo těžebního odpadu DIAMO dodávalo kontaminovaný odpad z likvidace kalových nádrží, o nichž dříve nepravdivě oficiálně informovala i státní orgány, že je dávno odstranila.
Kombinace důvodů, zejména však nekonečné spory o kvalitě materiálu dodávaného do linky, zřejmě stojí za ukončením provozu linky výpovědí ze strany DIAMO. Ostravská těžební byla ochotná v jejím provozu i přesto pokračovat tzv. „na černé nule“ tedy i bez nároku na zisk. „Státní podnik nemůže linku využívat, protože náklady spojené s jejím provozem, tedy desítky milionů korun ročně, nejsou z hlediska malého přínosu k sanaci obhajitelné,“ zdůvodnilo tehdy krok DIAMO. Jenomže výsledkem je, že halda dnes dál hoří a daňové poplatníky stojí její likvidace další miliardy.
Jak je možné, že DIAMO nedokázalo dohlédnout na to, jaký materiál z haldy končil v separační lince? Výsledkem je spor o náhradu škod v řádu miliard, kterou požaduje Ostravská těžební po podniku DIAMO za to, že mu zatajil míru kontaminace sváženého materiálu. Tento spor dodnes trvá.
Skládka odpadu za miliardy
Nejvíce ovšem veřejnost šokovala další kauza, která ukazuje na trestuhodný postup DIAMO. Halda hořela další roky a začala hrozit ekologická katastrofa obřích rozměrů, pokud prohoří až ke zmíněné bývalé skládce chemického odpadu v její blízkosti. Ta je sice zabezpečená, ale blízkost podzemního prohořívání je pro ni skutečnou hrozbou. Součástí projektu sanace z roku 2012 byl závazek DIAMO, že vykope takzvanou oddělovací vzdušnou stěnu, aby se hoření nešířilo dál do dalších částí směrem ke skládce nebezpečných chemických odpadů. Měl vzniknout stovky metrů dlouhý příkop až na hranici spodní vody tak, aby halda pod zemí neprohořela až ke skládce. Výsledek je takový, že DIAMO nechalo vzdušnou stěnu zavést stavebními odpady, ve kterých kontrola ministerstva průmyslu a následně i Obvodního báňského úřadu a České inspekce životního prostředí nalezla dřevo, plasty či kabely, tedy zjevně hořlavý materiál, který zde neměl co dělat.
Celkem bylo do oddělovací vzdušné stěny zavezeno více než 500 tisíc tun stavebního i jiného odpadu, to vše bez povolení a za přihlížení pracovníků DIAMO. Ministerská prověrka dospěla k závěru, že došlo k fatálnímu selhání státního podniku, a následovaly změny ve vedení podniku, ty se však nedotkly nejvyššího manažera, generální ředitel Ludvík Kašpar svou pozici jen upevnil.
Nedávno se ukázal další průšvih, který nastal při rekultivaci severních svahů haldy. Letos v srpnu uložila Česká inspekce životního prostředí státnímu podniku DIAMO za nelegální ukládání odpadu na haldu pokutu 1,5 milionu korun. Tento případ se týká až 218 tisíc tun odpadu navezeného na haldu mezi dubnem 2020 a březnem 2024. Podnik odpad označoval za recyklovanou zeminu a část použil na rekultivaci severních svahů haldy. Ukázalo se však, že v navezeném materiálu byly velké kusy betonu či betonové skruže a obsahoval nadlimitní kontaminaci. I tento případ ukazuje na to, že DIAMO nadále zřejmě není kompetentní sanaci Heřmanické haldy řešit.
Sázka na nejistotu a jak z toho
V současné době DIAMO navrhuje přikrýt hořící část haldy sakofágem, bude to podle státního podniku stát minimálně 2,3 miliardy korun a práce potrvají dalších deset let. Je to spíš účet za „odklad“ než investice do řešení, které se navíc jeví jako velmi riskantní. Není divu, že na záměr sarkofágu, který si státní podnik prosadil navzdory vážným varováním, vzbuzuje obavy z dalšího obřího ekologického průšvihu, jehož důsledky mohou mít fatální následky pro okolí a jeho obyvatele.
Nadějí je vstup společnosti OKK Koksovny, a.s. do procesu, jde o společnost, která má zkušenosti s obřími sanačními projekty, ty největší v Ostravě ve spolupráci se městem, ministerstvem financí a ČIŽP efektivně řeší. Město Ostrava se netají tím, že by přivítalo změnu v dynamice řešení tohoto problému a také změnu řešitele.
OKK Koksovny deklarují, že smyslem jejich vstupu do procesů kolem haldy bylo zajistit konsolidaci majetkových vztahů a eliminaci soudních a správních překážek pro úspěšné nastartování reálného zahájení sanačních prací. Mluvčí OKK Koksovny potvrdil, že stát jednání před několika měsících inicioval, jednání stále běží. Ve čtvrtek by mělo být jasno, jaký význam řešení této věci stát přikládá.
Časová osa
1998 – Předání odpovědnosti
• Stát svěřil sanaci Heřmanické haldy podniku DIAMO. Zhruba v té době začala halda prohořívat a hoří dodnes.
2012–2014 – Plány ztroskotaly
• DIAMO předložilo plán sanace s kontrolovaným dohoříváním, odstraněním zbytkového uhlí, rekultivací a ochrany před šířením hoření pomocí oddělovacích vzdušných stěn.
2017–2020 – Separační linka
• Rozběhla se separační linka Ostravské těžební. Očekávalo se, že během několika let projde úpravou většina haldy
• DIAMO místo hlušiny nakládalo do linky kontaminovaný odpad pocházející z procesu odstranění chemické čistírny odpadních vod, po upozornění na tuto skutečnost smlouvy vypovědělo, výsledkem je miliardový spor.
2020 – sanace se zastavila
2020-2021 proběhly provozní zkoušky, na základě kterých ředitel DIAMO vyhodnotil linku Ostravské těžební jako velmi kvalitní a komplexní zařízení které dokáže odstranit uhelnou složku na odvalu Heřmanice.
2021-2022
• DIAMO prosadilo nový projekt s názvem PROB CZ, který schválila expertní komise ministerstva průmyslu spočívající v rozebrání odvalu Heřmanice bez využití zařízení Ostravské těžební.
• Sanace odvalu je zastavena, údajně kvůli sporům s vlastníkem pozemků, ten sice DIAMO nabídl pronájem za nula korun v případě okamžitého nastartování sanace v režimu stávajících veřejnoprávních povolení, DIAMO tento návrh odmítá a zahajuje přípravu sarkofágu, který je násobně dražší a bude trvat více než deset let.
2022 – Příkop plný hořlavého odpadu
• Ochranný příkop měl zabránit pronikání hoření ke skládce chemického odpadu, byl však za dohledu státního podniku zavezen odpadem, včetně hořlavých materiálů.
• Podle ministerstva to bylo „fatální selhání“ a vedlo ke změnám ve středním vedení podniku, pozice generálního ředitele zůstala neotřesena.
2024–2025 – Sarkofág bez soutěže na projekt
• Stát chce haldu zakrýt sarkofágem, který má část hořícího odvalu uzavřít. Posudek, který si nechal vypracovat bývalý spoluvlastník pozemků, společnost cresco&finance, ale účinnost chystaného opatření cca za tři miliardy korun zpochybňuje. Opatření podle něj nebude fungovat a bude rizikové pro životní prostředí.
• Projektová dokumentace měla původně být zpracována externě – veřejná soutěž však byla zrušena, byl vyřazen levnější uchazeč, a DIAMO přípravu projektu převzal interně.
• DIAMO uvedl, že hledá inspiraci v zahraničí. Pozemky jsou částečně soukromé – stát zvažuje jejich vyvlastnění.
2025 – Pokuta za zpackanou rekultivaci
• Letos v srpnu Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila Diamu pokutu 1,5 milionu korun za nelegální ukládání odpadu na haldu při rekultivaci severních svahů.