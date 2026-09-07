Za perzekuci Töpfera dostal příslušník StB podmínku. Přeji mu klidné stáří, řekl herec

Jedenasedmdesátiletý muž obvinění, že herce pronásledoval kvůli jeho názorům na socialistický režim a židovskému původu, již dříve odmítl. K pondělnímu hlavnímu líčení se nedostavil, omluvil se ze zdravotních důvodů. Verdikt není pravomocný.
Štúr podle obžaloby působil na pražském pracovišti tehdejší Státní bezpečnosti a v letech 1985 až 1987 pracoval na svazku vedeném na Töpfera s názvem Umělec. Zařídil, aby herec nemohl v Divadle E. F. Buriana pořádat noční představení a aby s ním divadlo ukončilo pracovní smlouvu. Vyvíjel tlak i na to, aby Töpfer nedostával role v televizi a filmu. Podle soudce Jana Novotného muž zasáhl do hercových osobnostních práv. Zjevně zneužil svého postavení úřední osoby.
|
Kriminalisté obvinili čtyři bývalé důstojníky StB, pronásledovali herce Töpfera
Štúr na policii vypověděl, že Töpferova představení vyhodnotil jako ohrožení požární bezpečnosti. Informoval proto příslušné úřady a dále se o ně nezajímal. Herce pak předvolal na StB, ale jen proto, aby ho varoval, aby byl ve svých projevech a představeních opatrnější.
Jeho advokát doplnil, že nelze na jednání jeho klienta nahlížet dnešním pohledem. „Pohledem tehdejšího trestního zákoníku se trestná činnost nestala,“ řekl. Podle soudce však muž porušil tehdy platnou ústavu.
Senátor za ODS a ředitel vinohradského divadla Töpfer v pondělí u soudu vypověděl, že o sledování ze strany StB věděl. Svými názory se netajil. „Já jsem nebyl nikdy přítelem toho režimu,“ řekl. Státní bezpečnost se o něj podle jeho výpovědi zajímala i kvůli jeho židovskému původu. Několikrát se ho ptala na členy a dění v pražské židovské obci.
|
„Morální odsudek činnosti StB.“ Soud řešil perzekuci herce Töpfera, schválil dohodu
Podmíněné tresty dostali již v červenci dva Štúrovi spoluobvinění – bývalí příslušníci StB Karel Jonáš a Jaromír Miltner. Ústecký operativec i jeho nadřízený se na trestech dohodli se státním zástupcem. Muži se v letech 1978 až 1984 v Ústí nad Labem podíleli na rozpracování svazku s názvem Umělec. Töpfer měl tehdy angažmá v tamním Činoherním klubu. StB zajímala nejen jeho činnost v divadle, ale také v televizi a rozhlasu.
Na pronásledování Töpfera se podle dřívějších informací policie podílela dvacítka příslušníků StB. Policie vyvodila trestní odpovědnost u 12 z nich, osm však již zemřelo. Policisté tak letos obvinili pouze čtyři lidi, přičemž u jednoho z nich stíhání následně zastavili kvůli jeho duševnímu stavu spojenému se stářím.
Töpfer v pondělí zopakoval, že vyšetřování neinicioval a nežádá žádnou náhradu škody. Odsouzení jeho pronásledovatelů i vzhledem k tomu, že jsou podle něj spolupracovníci StB i v současné vládě, jako satisfakci nevnímá. „Přeji mu (Štúrovi) klidné stáří a spokojený důchod,“ uvedl.
|
13. července 2026