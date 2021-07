STALO SE DNES: Zemřel herec Ladislav Potměšil, do Čech se vrátí silné bouřky

Zemřel herec Ladislav Potměšil, bylo mu 75 let. Herec se v poslední době potýkal s vážnými zdravotními problémy. K jeho nejznámějším postavám patří major Maisner v komedii Byl jednou jeden polda či otec Horáček v muzikálu Discopříběh.

V úterý Čechy zasáhnou velmi silné bouřky, na Moravě budou panovat vysoké teploty. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zároveň zmínil i povodňovou pohotovost a povodňovou bdělost. Na jihu Moravy mohou teploty dosáhnout až 34 stupňů. Západní polovinu území zasáhnou bouřky, které mohou rozvodnit toky, hlavně v povodí Klabavy a Úslavy.

Hygienici uzavřeli kvůli koronavirové nákaze v jednom týdnu tři letní tábory v Plzeňském kraji. Šéf Krajské hygienické stanice v Plzni Michal Bartoš se obává toho, že přibývat budou další. Důvodem je rychle se zvyšující počet nakažených v regionu. Nákaza se šíří především mezi mladými lidmi. Počet nakažených na jednotlivých táborech nebyl velký. Celý tábor ale šel do karantény a hygienici ho rozpustili.



Testy na covid od 1. září budou lidé platit ze svého. Týká se to testů pro cesty do zahraničí, nebo když půjdou do bazénu či na kulturní akci. Momentálně jsou za měsíc zadarmo 2 PCR a 4 antigenní testy. „Je velký předpoklad, že se to změní a že stát to nebude platit,“ řekl Babiš.



Tisíce Kubánců v neděli vyšly do ulic na protest proti pomalému tempu očkování, protikoronavirovým opatřením, nedostatku zboží a výpadkům proudu. Zahraniční agentury označily protest za největší protivládní demonstraci na Kubě za tři dekády, policie zatkla podle deníku El País přes sto lidí.