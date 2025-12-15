„Uráží nás to, čelíme tlaku.“ Vetchý promluvil o prověřování dronové sbírky

Herec a spoluzakladatel skupiny D Ondřej Vetchý mimořádně promluvil ohledně prověřování vojenskou policii. Tomu skupina D čelí od minulého týdne kvůli sbírce na drony v projektu Nemesis. „Kolem skupiny D v posledních dnech znovu zesílil obrovský tlak proti nám, který pociťujeme od samotného vzniku,“ uvedl Vetchý ve videu, který skupina zveřejnila na sociální síti X.
Šéf armády generálporučík Karel Řehka a populární herec Ondřej Vetchý si...

Šéf armády generálporučík Karel Řehka a populární herec Ondřej Vetchý si prohlíží drony, které se kompletují pro Ukrajinu. Každý z nich unese až tříkilogramovou zátěž. | foto: Projekt Nemesis

Intenzita se podle něj tentokrát naprosto vymyká všemu, co lze ještě strpět a snést. „Někdo se snaží opakovaně vzbuzovat dojem, že naše pomoc je nejenom podezřelá, ale má dokonce vyvolat pocit, že se prostřednictvím naší občanské aktivity chceme obohatit,“ pokračoval Vetchý, který taková nařčení vzápětí odmítl.

„Hluboce nás to uráží a znevěrohodňuje v očích desetitisíců spoluobčanů, kteří nám důvěřují a vůči kterým máme obrovský morální závazek. Respektujeme probíhající prověřování a nebudeme a ani nemůžeme do něj zasahovat,“ řekl dále.

Budeme komunikovat otevřeně, uvedl Vetchý

Podle jeho slov skupina D vznikla z jednoduché motivace. „Primárně chránit Českou republiku. Pomoc Ukrajině jsme chtěli nastavit tak, aby byla maximálně účinná, kontrolovatelná a efektivní. Také jsme chtěli ulevit státu,“ doplnil.

Mohl to být podvod, neměli ani licenci. Policie vyšetřuje drony pro Ukrajinu

Zároveň ve videu pronesl, že není naivní snílek. „Dovolávám se ale toho, aby obecná pravidla platila pro všechny. Proto svoláváme tiskovou konferenci. Budeme komunikovat klidně, věcně a hlavně otevřeně. Znovu připomene, kdo jsme, jaké máme kontrolní mechanismy a audity,“ dodal Vetchý. Tisková konference se bude konat toto v úterý v 11:00.

Trestní oznámení kvůli pomluvám

Mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala v minulém týdnu uvedl, že trestní věc se nachází teprve ve stadiu prověřování a že policie nezahájila žádné stíhání. Sbírku na drony organizuje spolek Skupina D, jehož čestným předsedou je náčelník generálního štábu Karel Řehka. Policisté zadrželi tři lidi z firmy, která se zabývala dodávkami dronů pro projekt.

Zakladatelé spolku Milan Mikulecký a Ondřej Vetchý byli minulý týden na policii podat vysvětlení jako svědci. Mikulecký poté sdělil, že policie prověřuje jednoho z dodavatelů spolku.

Přestaňte mě urážet, vzkazuje Černochová kritikům po zásahu kvůli sbírce na drony

Vetchý v minulosti podal trestní oznámení kvůli pomluvám o spolku. „Náš spolek přísně dodržuje zákony a jako předseda vím, že já i moji spolučlenové tyto aktivity provozujeme s čistým svědomím a ryzím srdcem, s plným vědomím, že tím chráníme především Českou republiku,“ uvedl v minulosti trestním oznámení Vetchý.

15. prosince 2025

„Uráží nás to, čelíme tlaku." Vetchý promluvil o prověřování dronové sbírky

15. prosince 2025  18:29,  aktualizováno  18:55

