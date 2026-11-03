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Herci Národního divadla vyzvali Klempíře k demisi. O svou miliardu nepřijdou, řekl

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  18:25aktualizováno  18:43
Herci Medvecká a Orozovič jménem odborů Národního divadla vyzvali k odstoupení...

Herci Medvecká a Orozovič jménem odborů Národního divadla vyzvali k odstoupení ministra kultury Klempíře a ředitelky jeho kabinetu Šťastné. (3. listopadu 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé šli z Kavčích hor...
Na Václavském náměstí protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za nezávislá...
Shromáždění k výročí vzniku samostatného Československa u Obecního domu se...
Na Václavském náměstí protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za nezávislá...
37 fotografií
Herci Taťjana Medvecká a Igor Orozovič v úterý jménem odborů Národního divadla (ND) opět vyzvali k odstoupení ministra kultury Otu Klempíře (za Motoristy) a ředitelku jeho kabinetu Barboru Šťastnou. Na demonstraci na podporu veřejnoprávních médií na Václavském náměstí také požadovali stažení zákona, který mění způsob financování České televize a Českého rozhlasu i nového návrhu státní kulturní politiky. „Netýká se to divadel,“ reagoval Klempíř pro iDNES.cz.

Redakce iDNES.cz požádala Klempíře kultury o vyjádření. „Předmětná změna zákona zrušení koncesionářských poplatků se týká výhradně financování ČT a ČRo, nikoliv divadel. Financování Národního divadla pro příští období je nicméně plně zajištěno, protože jim byla schválena státní dotace ve výši více než jedné miliardy korun,“ napsal. K výzvě ke svému odstoupení se nevyjádřil.

Klempířovu demisi by uvítali i účastníci demonstrace, kteří zaplnili spodní polovinu Václavského náměstí. Na slova obou herců reagovali souhlasným křikem a potleskem.

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

V prohlášení odbory ND vyjádřily znepokojení nad aktuálním politickým vývojem. Vyjádřily solidaritu se zástupci veřejnoprávních médií, kteří hájí svou profesní nezávislost, svobodu tvorby a odpovědnost vůči veřejnosti. Vyzvaly ke stažení návrhu zákona, který mění způsob financování ČT a ČRo. Vláda by podle nich měla ponechat současný systém, nebo o případné změně diskutovat s opozicí i s odbornou veřejností.

Herci Medvecká a Orozovič jménem odborů Národního divadla vyzvali k odstoupení ministra kultury Klempíře a ředitelky jeho kabinetu Šťastné. (3. listopadu 2026)
Stávkující zaměstnanci České televize a jejich podporovatelé šli z Kavčích hor do centra Prahy, aby dali najevo nesouhlas s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií. (3. listopadu 2026)
Na Václavském náměstí protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za nezávislá veřejnoprávní média tam demonstrují tisíce lidí. Na snímku herec Igor Orozovič. (3. listopadu 2026)
Shromáždění k výročí vzniku samostatného Československa u Obecního domu se zúčastnil také ministr kultury Oto Klempíř. (28. října 2026)
37 fotografií

Zaměstnanci ČT a ČRo v úterý stávkují proti plánu vládní koalice zrušit poplatky od lidí a firem a nahradit je financováním obou médií ze státního rozpočtu. Obávají se ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií. Demonstrace na podporu ČT a ČRo na Václavském náměstí se účastní tisíce lidí.

Odbory ND vyzvaly také k zastavení výběrového řízení na nového ředitele Národní galerie Praha a stažení nového návrhu Státní kulturní politiky. Žádají také konec zasahování grantové politiky ministerstva kultury, tyto zásahy označují za destruktivní.

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