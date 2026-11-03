Herci Národního divadla vyzvali Klempíře k demisi. O svou miliardu nepřijdou, řekl

Redakce iDNES.cz požádala Klempíře kultury o vyjádření. „Předmětná změna zákona zrušení koncesionářských poplatků se týká výhradně financování ČT a ČRo, nikoliv divadel. Financování Národního divadla pro příští období je nicméně plně zajištěno, protože jim byla schválena státní dotace ve výši více než jedné miliardy korun,“ napsal. K výzvě ke svému odstoupení se nevyjádřil.
Klempířovu demisi by uvítali i účastníci demonstrace, kteří zaplnili spodní polovinu Václavského náměstí. Na slova obou herců reagovali souhlasným křikem a potleskem.
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„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí
V prohlášení odbory ND vyjádřily znepokojení nad aktuálním politickým vývojem. Vyjádřily solidaritu se zástupci veřejnoprávních médií, kteří hájí svou profesní nezávislost, svobodu tvorby a odpovědnost vůči veřejnosti. Vyzvaly ke stažení návrhu zákona, který mění způsob financování ČT a ČRo. Vláda by podle nich měla ponechat současný systém, nebo o případné změně diskutovat s opozicí i s odbornou veřejností.
Zaměstnanci ČT a ČRo v úterý stávkují proti plánu vládní koalice zrušit poplatky od lidí a firem a nahradit je financováním obou médií ze státního rozpočtu. Obávají se ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií. Demonstrace na podporu ČT a ČRo na Václavském náměstí se účastní tisíce lidí.
Odbory ND vyzvaly také k zastavení výběrového řízení na nového ředitele Národní galerie Praha a stažení nového návrhu Státní kulturní politiky. Žádají také konec zasahování grantové politiky ministerstva kultury, tyto zásahy označují za destruktivní.