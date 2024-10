Masérka i zahradník. Postižení se díky organizaci zapojují do práce

„Eliška byla takové naše sluníčko a most mezi generacemi. Zvlášť pro ty klienty, kteří nejsou příliš pohybliví a nemůžou chodit na procházky nebo se zapojovat do skupinového programu, byla vítanou vzpruhou. Díky ní jsme najednou mohli mít plnohodnotné aktivity i pro skupinu, se kterou jsme si příliš nevěděli rady,“ přiznává Jana Šubertová, sociální pracovnice z brněnského domova pro seniory Naděje.

Eliška Kopečková, o níž mluví, má zrakové postižení. Přesto vystudovala dva středoškolské obory a ve zmíněném domově pracovala jako masérka na speciální stáži. „Měla jsem na starosti hlavně masáže, ale dědečkové a babičky si se mnou taky hodně povídali. Když jsem někoho měla v péči častěji, bylo pravidlem, že jsme si vyměňovali novinky,“ vzpomíná dvaadvacetiletá Kopečková.

Kromě masáží a péče o nejstarší si ale Kopečková vyzkoušela i práci s nejmladší generací, když docházela do dětské skupiny Pupálek. „Hráli jsme si. Různě jsem je zabavovala, ale samozřejmě jsem pomáhala s oblékáním před procházkou nebo s chystáním svačiny,“ dodává Kopečková. Obě stáže Elišce Kopečkové zajistila nezisková společnost Agapo.

Právě tamní sociální pracovníci pomáhají mladým lidem s nejrůznějšími hendikepy naučit se pracovat. Po konzultacích vytipují a najdou pro studenty vhodné místo. Domluví se zaměstnavatelem podmínky a vyřídí také papírování. V jednom roce dokáže Agapo zajistit v takzvaném tranzitním programu pracovní praxe pro několik desítek mladých lidí, většinou v Brně a okolí. Zaměstnavatelům pak v praxi ukazuje, že i lidé s postižením mají na pracovním trhu uplatnění.

„Pracoval jsem v Zahradě pěti elementů. Dělal jsem kolem kytek na záhonech a pak jsem je lemoval kachličkami,“ líčí další absolvent tranzitního programu, sedmnáctiletý Tomáš Jelínek. Napodoboval asistentku Když něco nevěděl nebo úkolu nerozuměl, asistentka mu ukázala, jak to dělá ona. Tomáš Jelínek ji pak napodoboval. „Bylo to fajn, pracovat chci dál. Ale asi bych zkusil něco jiného, kde můžu pracovat, i když prší,“ dodává Jelínek.

Právě asistent je v celém procesu klíčovým článkem. Pomáhá nejen s dopravou na místo, ale také při komunikaci s kolegy na pracovišti nebo zákazníky. „S Nelou jsem chodila do kanceláře a zase ji doprovázela zpátky. Učily jsme se třeba i ohlásit na vrátnici při příchodu. Ze začátku jsem jí vysvětlovala, co přesně má dělat.

Ale postupně jsem se stahovala, aby si sama dokázala vyřídit, když je třeba přeplněná skartovačka nebo nastane jiný problém,“ vysvětluje asistentka Doris Hanusová. Nela, která má mentální postižení, nečte a nepíše, pracovala na první pohled překvapivě v instituci, které vévodí paragrafy. Jednou za dva týdny pomáhala v Kanceláři veřejného ochránce práv pod vedením Gabriely Lžičařové, která šéfuje personálnímu oddělení.

Možnost stálé pozice

„Většina z nás před nástupem praktikantky měla obavy, jak společně budeme vycházet, jak budeme komunikovat a jestli se zvládneme přizpůsobit jejím potřebám. Dlouho jsme ani nevěděli, jaké úkoly jí máme zadávat. Ale všechno si sedlo. Mezi její hlavní činnosti patřilo zakládání dokumentů a skartování těch vyřazených. Odstranila se bariéra mezi námi, to beru jako největší přínos,“ hodnotí Lžičařová.

A dodává, že by v nabízení podobných pozic ráda pokračovala. Mladí lidé docházejí do zaměstnání většinou jednou týdně na několik hodin. Práce je neplacená. „Klíčové je vytipování pozice, která bude klientovi vyhovovat a kterou bude zvládat. Pamatuju si na jednoho, který chtěl být kuchařem. Jenže pak se ukázalo, že si myslel, že bude jídla ochutnávat. Proto si musíme jeho dovednosti ověřit a zjistit, jak s ním ideálně pracovat,“ podotýká ředitel Agapa Jakub Purdjak.

Dále se zjišťuje i to, jak praktikantovi ze začátku pracovní náplň nachystat. „Aby do aktivit rychle zapadl, aby se u něj pocit úspěchu dostavil relativně brzy. Kdyby mu práce příliš dlouho nešla a nedařilo se mu, mohlo by to našeho klienta velmi brzy nadobro odradit,“ dodává Purdjak. Některé firmy, zapojené do programu, uvažují o stálé pracovní pozici pro postiženého.