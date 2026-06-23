Ačkoli o hemoroidech se více mluví v posledních desetiletích, jde o nemoc popsanou už ve starověku. „Pacientů s těmito obtížemi bude vždy velké množství. Jejich počty narůstají, ale je to i tím, že se u nich vytrácí ostych a více se mluví o intimních problémech,“ řekl iDNES.cz Pavel Kupka z Proktologické poradny Chirurgické kliniky 2. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice Praha.
I když se stále asi třetina případů hemoroidů řeší operativně, existují už podstatně šetrnější ambulantní metody léčby těchto obtíží. To mnoho lidí motivuje k řešení problému. Včasné zahájení léčby může vést k úplnému vymizení nepříjemných příznaků.
Mezi nejmodernější metody ambulantní léčby patří laserové terapie. Možností je i radiofrekvenční termoterapie. „Ta je dle dlouhodobých studií efektivní kolem 80 až 90 procent,“ tvrdí Havrlentová.