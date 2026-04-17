„Stačí špendlík a můžu vykrvácet.“ Hemofilie ohrožuje stovky Čechů

Autor:
  14:19
V Česku žije s hemofilií přibližně tisíc lidí. Přestože moderní léčba jejich život výrazně zlepšila, nemoc zůstává celoživotní a patří k finančně nejnáročnějším v českém zdravotnictví. Odborníci na to upozorňují i u příležitosti Světového dne hemofilie, který připadá na 17. dubna. Řada míst v republice se při této příležitosti symbolicky rozsvítí červeně.
K příležitosti světového dne hemofilie, s kterou v Česku žije přibližně 1000 pacientů, se řada míst rozsvítila symbolicky červeně. (17. dubna 2020) | foto: ČTK

11 fotografií

Vrozená porucha srážlivosti krve způsobená nedostatkem srážecích faktorů, které jsou pro tělo nezbytné, se projevuje především krvácením do svalů a kloubů. To může vést až k jejich vážnému poškození.

Bez léčby totiž hemofilie vede k opakovanému krvácení, které postupně poškozuje klouby a omezuje pohyblivost.

„Dříve se s opakovaným krvácením do nosných kloubů (koleno či hlezno, pozn. red.) potýkali zejména pacienti s těžkou formou hemofilie. To vedlo k vážnému poškození kloubů, které značně limitovalo jejich pohyblivost. Řada pacientů končila na invalidním vozíku,“ vysvětluje vedoucí Centra pro poruchy hemostázy Petr Dulíček.

Nemoc postihuje téměř výhradně muže, přenášejí ji však ženy. V rodinách se tak často opakuje, podle odborníků až u tří čtvrtin pacientů. Navíc se může projevit už v dětství.

Hemofilie však neovlivňuje jen fyzické zdraví, ale i psychiku pacientů a jejich rodin, a to zejména u dětí. „Rodiče vědí, že jedno větší krvácení může způsobit nevratné poškození kloubů. Mají z toho strach. Důležité přitom je, aby byli nejbližší nemocných v klidu,“ říká klinická psycholožka Petra Bučková.

Mohl bych vykrvácet po píchnutí špendlíkem

Hemofilií trpí od dětství i pětasedmdesátiletý Jaroslav. Nemoc se v jeho rodině dědí už několik generací, navíc na ni v mladém věku zemřeli oba bratři jeho matky.

„Traduje se, že hemofilie se do naší rodiny dostala přes praprababičku, která měla po prusko-rakouské válce pletky s nějakým hrabětem. Nositelkou genu byla moje maminka i babička,“ vypráví Jaroslav.

Pro jeho rodiče tak diagnóza nebyla velkým překvapením. V nemocnici trávil hodně času. Dříve navíc neexistovala žádná preventivní léčba, která by těmto nebezpečným stavům předcházela.

„Mám těžkou formu a teoreticky bych mohl vykrvácet po píchnutí špendlíkem. Jednou se to skoro stalo. V Hradci Králové mi odebírali krev z ušního lalůčku a krvácení nešlo zastavit. Jako byste pustili vodovodní kohoutek. Lékaři tehdy odhadovali, že ze mě během chvíle vytekl asi litr krve. Naštěstí se jim nakonec podařilo krvácení zastavit,“ popsal Jaroslav.

Kvůli opakovaným krvácením podstoupil postupně výměnu kyčelního i obou kolenních kloubů. Před pěti lety navíc částečně ochrnul. Postupně se mu ale podařilo nohy znovu rozhýbat a dnes se pohybuje s pomocí chodítka.

Podle něj mu život s hemofilií výrazně usnadnila preventivní léčba, kterou si posledních 30 let aplikuje. „Jsem vděčný za to, jakou zdravotní péči máme v Česku k dispozici,“ dodal.

Česko je v léčbě na světové úrovni

Zásadní změnu v životě pacientů přinesla preventivní léčba, která doplňuje chybějící srážecí faktor a pomáhá předcházet krvácení.

„V posledních deseti letech se péče o hemofiliky posunula ještě dál. Dnes jsou k dispozici moderní přípravky s delší dobou účinku,“ vysvětluje Dulíček. Pacienti si tak často aplikují léky sami a při dodržování léčby mohou žít téměř bez omezení.

Riziko krvácení ale zcela nezmizelo, například při úrazech nebo přerušení terapie. Pacienti navíc potřebují kvůli špatné srážlivosti speciální přístup při operacích nebo jiných zákrocích.

Specializovanou péči v Česku zajišťují centra, mimo jiné Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), který ročně léčí více než 150 pacientů včetně těch s těžkými formami onemocnění. „Péče o nemocné s hemofilií v České republice je na světové úrovni, a to jak v diagnostice, tak i v léčbě,“ uvedl vedoucí centra ÚHKT Peter Salaj.

Za léčbu hemofiliků dala VZP loni 848 milionů, o čtvrtinu víc než před pěti lety

Léčba hemofilie je však náročná i finančně a patří k nejnákladnějším v českém zdravotnictví. Náklady zahrnují nejen samotné léky, ale také laboratorní vyšetření a dlouhodobé sledování pacientů.

„Rostoucí ceny léků a moderních terapií nás vedou k tomu, abychom s dostupnými prostředky nakládali maximálně odpovědně a efektivně,“ uvádí zástupkyně ředitele ÚHKT Monika Beličková.

Na Světový den hemofilie, který každoročně připadá na 17. dubna, se řada míst v Česku rozsvítí červeně. Symbolicky se rozzáří Praha, konkrétně Petřínská rozhledna nebo budova radnice Prahy 2, a také Brno, Olomouc, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Rakovník, Náchod, Humpolec, Bruntál, Nymburk, Liberec, Uničov, Opava, Jaroměř, Krasíkov a zámek v Brandýse nad Labem.

Vstoupit do diskuse

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Snažíte se dostat na vodítko státní správu, vytkl Rakušan vládě „lex vyhazov“

Vít Rakušan u řečnického pultu na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, kterou...

Poslanci projednali ve druhém čtení návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu úředníků. Nahradí současný služební zákon. „Snažíte se dostat na vodítko státní správu,...

17. dubna 2026,  aktualizováno  14:30

Ruce pryč od ČT. Spolek Kaputin rozvinul na nově otevřeném mostě transparent

Spolek Kaputin na nově otevřeném Dvoreckém mostě vyvěsil transparent na podporu...

Spolek Kaputin, který často pořádá akce na podporu Ukrajiny, využil příležitosti slavnostního otevření Dvoreckého mostu v Praze. Na zábradlí nově otevřené spojnice Podolí a Zlíchova vyvěsil...

17. dubna 2026  14:06,  aktualizováno  14:28

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

17. dubna 2026,  aktualizováno  14:22

„Stačí špendlík a můžu vykrvácet.“ Hemofilie ohrožuje stovky Čechů

K příležitosti světového dne hemofilie, s kterou v Česku žije přibližně 1000...

V Česku žije s hemofilií přibližně tisíc lidí. Přestože moderní léčba jejich život výrazně zlepšila, nemoc zůstává celoživotní a patří k finančně nejnáročnějším v českém zdravotnictví. Odborníci na...

17. dubna 2026  14:19

Konflikt mezi bezdomovci skončil pokusem o vraždu, zraněného nechali na místě

Konflikt mezi bezdomovci na okraji Brna skončil pokusem o vraždu

Policie v Brně se zabývá pokusem o vraždu po konfliktu mezi čtveřicí lidí bez domova. Jeden z nich skončil s vážnými zraněními bodného charakteru v nemocnici. Obviněn dosud nikdo není. Kriminalisté...

17. dubna 2026  14:01,  aktualizováno  14:08

Toxický Trump a korupce nás potopí, tuší evropští nacionalisté po potupě Orbána

Premium
Předseda nizozemské Strany pro svobodu Geert Wilders, bývalá předsedkyně...

Maďarský premiér Viktor Orbán byl ikonou pro evropské nacionalisty, jeho ponižující prohra v maďarských volbách je pro ně tudíž varovným znamením. Někteří jako viníka vnímají Orbánovo napojení na...

17. dubna 2026  14:05

Evakuace i výjezd hasičů. V pražské střední škole hořel toaletní papír

Hasiči zasahují v ulici U Krbu, kde došlo k požáru toaletního papíru v kabince...

V budově Střední školy gastronomie v pražských Malešicích dnes krátce po poledni vzplál zásobník toaletního papíru v kabince záchodu. Kvůli požáru se musela evakuovat více než stovka studentů a...

17. dubna 2026  13:37,  aktualizováno  14:05

RECENZE: Drsný Lars je nechtěná parodie, která se tváří smrtelně vážně

30 % Premium
Justýna Zedníková a Martin Hofmann ve filmu Říkají mi Lars

V době, kdy je podobných, ba lepších krimithrillerů na každém televizním kanálu dvanáct do tuctu, naprosto uniká důvod, proč by se na novinku Říkají mi Lars měl člověk obtěžovat jít do kina. Důvod,...

17. dubna 2026

Šťastný chce rentu pro úspěšné sportovce, aby se nedostávali do finančních problémů

Na jednání vlády přichází ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný....

Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) a místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) navrhují, že by úspěšní sportovní reprezentanti mohli získat od Národní sportovní agentury podporu na své...

17. dubna 2026  12:10,  aktualizováno  13:53

Podezření ze zneužití pravomoci. Tejc podá trestní oznámení v kauze bitcoinů

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a ministr spravedlnosti Jeroným...

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v pátek na tiskové konferenci resortu představila nová zjištění v kauze bitcoin. Mimo jiné zmínila, že byly dokončeny další audity. Ministr spravedlnosti...

17. dubna 2026,  aktualizováno  13:47

Trestala za dopravní nehody, teď opilá soudkyně sama bourala. Hrozí jí vězení

Okresní soud v Prostějově.

Ve své profesi se sama na dopravní nehody specializovala, teď jednu ve Slatinkách na Prostějovsku způsobila, navíc pod vlivem alkoholu. Soudkyni okresního soudu v Prostějově Adéle Pluskalové hrozí...

17. dubna 2026  13:47

Agresor zaútočil ve školce na zaměstnance. Vadilo mu oslovení jeho družky

ilustrační snímek

Podezření z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví čelí jednatřicetiletý muž z Karlovarska, který ve školce napadl zaměstnance. Rozčílilo ho, že si jeho družka musela krátce vyslechnout provozní...

17. dubna 2026  13:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.