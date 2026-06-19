Gaensel se narodil v roce 1934 v německé rodině v Kovářské na Chomutovsku. Většinu válečných let prožil s matkou v Praze, po válce ji následoval do Saska. Později se však tajně vracel za babičkou do rodné obce, kde nakonec zůstal.
Jeho život se později propojil s příběhem údajného Štěchovického pokladu. Legenda o pokladu vychází z nálezu archivu nacistického státního ministra K. H. Franka, který v únoru 1946 vyzvedlo ze štoly u Štěchovic americké komando. Vedle dokumentů se však začaly objevovat pověsti o dalších bednách se zlatem, šperky, plány tajných zbraní či rozebranou Jantarovou komnatou.
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Do hledání pokladu podle svých slov Gaensel vložil mnoho let života i desítky milionů korun. Využíval moderní technologie a spolupracoval s řadou odborníků i zahraničních investorů, žádný poklad se mu ale objevit nepodařilo. Ještě ve vysokém věku však připravoval další etapy pátrání.
Gaensel začal s hledáním pokladu už v 60. letech. Podle jeho webové stránky se nechal v roce 1959 odsoudit za špionáž, přičemž rozsudek měl být fingovaný, aby se ve valdické věznici dostal do blízkosti někdejšího velitele ženijní školy SS v Hradištku Emila Kleina. Právě od něj chtěly československé úřady získat informace, které by mohly vést k nalezení dalších nacistických úkrytů.
Pátrání obnovil i po návratu do Československa v roce 1990. Gaensel byl totiž přesvědčený, že ukryté předměty skutečně existují. V roce 1991 tak rozpoutal zlatou horečku v hledání pokladu, kdy oznámil, že poklad do několik týdnů nalezne.
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Gaensel se i v 21. století pokusil poklad nalézt hned několikrát. Například v roce 2000 zahájil práce na otevření Mikulášské štoly v Hoře Svaté Kateřiny na Mostecku nebo v roce 2004 lokalizoval místo v Malé Kleinově rokli, kde seismický radar a další technika potvrdily existenci asi desetimetrového úseku dosud neznámé štoly.
Gaensel však i ve svých osmdesáti letech stále doufal v objevení pokladu. „A kdybych ho nenašel, tak i ta léta hledání stála za to,“ podotkl pro ČRo Plus v roce 2014.