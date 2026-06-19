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Léta hledání Štěchovického pokladu stála za to. V 92 letech zemřel Helmut Gaensel

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  21:51
Ve věku 92 let zemřel Helmut Gaensel, jeden z nejznámějších hledačů legendárního Štěchovického pokladu. Na Facebooku o tom informoval profil Lokace artefaktů. Muž narozený na Chomutovsku zasvětil pátrání po údajných nacistických archivech, cennostech či Jantarové komnatě desítky let. Přestože poklad nikdy nenašel, o jeho existenci nepřestal být nikdy přesvědčen a do okolí Štěchovic se opakovaně vracel.
V 90. letech do štoly přišel sudetoněmecký hledač pokladů Helmut Gaensel....

V 90. letech do štoly přišel sudetoněmecký hledač pokladů Helmut Gaensel. Neúspěšně tu hledal legendární Jantarovou komnatu. | foto: Martin AdamecMF DNES

Helmut Gaensel u jedné ze štěchovických štol v roce 2008.
Hledači pokladu. Nejslavnější štěchovická dvojice – Josef Mužík a Helmut...
Vytrvalý hledač štěchovického pokladu Josef Mužík na snímku z roku 2002.
Jantarová komnata prý byla vytvořena z více než čtyř tun jantaru. Na snímku...
10 fotografií

Gaensel se narodil v roce 1934 v německé rodině v Kovářské na Chomutovsku. Většinu válečných let prožil s matkou v Praze, po válce ji následoval do Saska. Později se však tajně vracel za babičkou do rodné obce, kde nakonec zůstal.

Jeho život se později propojil s příběhem údajného Štěchovického pokladu. Legenda o pokladu vychází z nálezu archivu nacistického státního ministra K. H. Franka, který v únoru 1946 vyzvedlo ze štoly u Štěchovic americké komando. Vedle dokumentů se však začaly objevovat pověsti o dalších bednách se zlatem, šperky, plány tajných zbraní či rozebranou Jantarovou komnatou.

Štěchovický poklad zalili nacisté krví. Dodnes je obestřen tajemstvím

Do hledání pokladu podle svých slov Gaensel vložil mnoho let života i desítky milionů korun. Využíval moderní technologie a spolupracoval s řadou odborníků i zahraničních investorů, žádný poklad se mu ale objevit nepodařilo. Ještě ve vysokém věku však připravoval další etapy pátrání.

Gaensel začal s hledáním pokladu už v 60. letech. Podle jeho webové stránky se nechal v roce 1959 odsoudit za špionáž, přičemž rozsudek měl být fingovaný, aby se ve valdické věznici dostal do blízkosti někdejšího velitele ženijní školy SS v Hradištku Emila Kleina. Právě od něj chtěly československé úřady získat informace, které by mohly vést k nalezení dalších nacistických úkrytů.

Pátrání obnovil i po návratu do Československa v roce 1990. Gaensel byl totiž přesvědčený, že ukryté předměty skutečně existují. V roce 1991 tak rozpoutal zlatou horečku v hledání pokladu, kdy oznámil, že poklad do několik týdnů nalezne.

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Gaensel se i v 21. století pokusil poklad nalézt hned několikrát. Například v roce 2000 zahájil práce na otevření Mikulášské štoly v Hoře Svaté Kateřiny na Mostecku nebo v roce 2004 lokalizoval místo v Malé Kleinově rokli, kde seismický radar a další technika potvrdily existenci asi desetimetrového úseku dosud neznámé štoly.

Gaensel však i ve svých osmdesáti letech stále doufal v objevení pokladu. „A kdybych ho nenašel, tak i ta léta hledání stála za to,“ podotkl pro ČRo Plus v roce 2014.

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