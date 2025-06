Když Milan Píka vstoupil do cely, jeho otec Heliodor právě psal dopis na rozloučenou: „Milovaní, nejdražší, před strašně a hrůzně tragickými okamžiky stojím klidný, vyrovnán, s čistým svědomím a vědomím, že – přes mnohé chyby – jsem své povinnosti plnil co nejsvědomitěji, a co nejpoctivěji. Jsem přesvědčen, že nejde o justiční omyl, vždyť je to tak průhledné – že jde o politickou vraždu.“

„Není ve mně zloby, nenávisti ani pomstychtivosti … studí mne však hořká lítost nad tím, že zmizela spravedlnost, pravda – snad jen dočasně – a šíří se nenávist, mstivost, zmizel smysl pro snášenlivost, pro svobodu myšlení a projevu,“ upozorňoval v posledním dopise.

Heliodor Píka se narodil 3. července 1897 v Štítině u Opavy a po ukončení gymnázia narukoval do první světové války na haličskou frontu, kde byl zajat ruskými jednotkami.

Přihlásil se do Československých legií a přesunul se lodí z Vladivostoku do Francie, kde se na jaře 1918 účastnil těžkých bojů na alsaské frontě. Po válce vystudoval ve Francii vojenskou akademii École spéciale militaire v Saint-Cyr a stal se učitelem na Vojenské akademii v Hranicích. V roce 1921 se oženil s Marií Sehnalovou a o rok později se jim narodil syn Milan.

Po okupaci Československa nacistickým Německem uprchl Heliodor Píka do Londýna a Edvard Beneš ho vyslal do Bukurešti jako vojenského vyslance pro Balkán, kde pomáhal uprchlíkům z protektorátu. Podpořil tehdejšího podplukovníka Ludvíka Svobodu v jeho snaze založit vyslanectví v Moskvě a po podpisu sovětsko-československé vojenské dohody z roku 1941 se stal atašé a velitelem mise Československé armády v Moskvě.

Záhy Edvarda Beneše varoval, že SSSR neusiluje o svobodné Československo, ale o diktaturu. V květnu 1945 byl v Praze povýšen na divizního generála a jmenován náměstkem náčelníka generálního štábu Československé armády. Po únorovém převratu byl odeslán na zdravotní dovolenou a 5. května zatčen ve vojenské nemocnici a obviněn ze špionáže ve prospěch Velké Británie a další vlastizrádné a velezrádné činnosti.

Milan Píka, syn generála Heliodora Píky.

Generálův syn Milan Píka sloužil za druhé světové války v Anglii u britského letectva RAF. Při lékařské prohlídce mu zjistili určitý druh barvosleposti a jeho plány stát se pilotem se rozplynuly. Odeslali ho do administrativy na místo pobočníka velitele doplňovacího střediska.

Chtěl ovšem bojovat. Proto si podal žádost o propuštění z britské armády do československých jednotek na východní frontě, doufal, že se zbraní v ruce stane po boku svého otce. Žádost mu zamítli s odůvodněním, že je v administrativě nepostradatelný. Za celou válku si ze zbraně nevystřelil.

V září 1945 se vrátil do Československa v britské důstojnické uniformě, v čs. letectvu sloužil v hodnosti kapitána. Vedle vojenského zaměstnání studoval práva na Univerzitě Karlově a na jeho žádost ho přidělili na nižší úřednické místo ke Krajskému vojenskému soudu v Kapucínské ulici v Praze. Tady sloužil až do chvíle, kdy ho vyhodili se slovy, že tu nemůže pracovat, když ve vedlejší budově vyšetřují jeho otce pro velezradu.

Heliodor Píka, zástupce náčelníka generálního štábu, trpěl už za války bolestmi žlučníku. Nucenou dovolenou v březnu 1948, kterou mu soudruzi nařídili, využil k operaci. Když ho tajní agenti zatýkali a tahali z nemocničního lůžka, měl na břiše nezahojenou ránu po operaci.

Vyšetřování probíhalo v pražské Dělostřelecké ulici číslo 11, kde po válce operovala sovětská tajná organizace SMERŠ (Smrt špionům), jejíž agenti zde vedli surové výslechy ruských emigrantů usazených v Praze před tím, než je odvlekli do sovětských gulagů. Píku pak převezli do takzvaného Domečku, do budovy sousedící s Krajským vojenským soudem, a později na Pankrác, kde ho věznili až do popravy na Borech.

Snil o záchraně otce, nakonec s ním skončil v cele

Milan Píka, s přáteli otce - například letcem RAF, generálem Mrázkem – hovořil o možnosti osvobození otce. Přemýšleli, jak by ho převedli přes západní hranice. „Byly to jenom úvahy, diskuze. Nic reálného. Pak si pro mě na ministerstvo obrany přišli do mé kanceláře dva pánové v kožených kabátech jako ve filmu,“ vzpomínal Píka na zatčení 20. listopadu 1948 dvěma agenty Obranného zpravodajství.

Obvinili ho z přípravy únosu otce a ze špionství ve prospěch britské tajné služby. Uvěznili ho na Pankráci, kde mu bachař prozradil, že na stejném bloku a v patře pod ním v podobné cele sedí jeho otec. Na dvoře věznice Milan, jako nejmladší vězeň, předcvičoval ostatním. Jeho otec měl celu u dvora s malým okénkem vysoko u stopu. A syna viděl a slyšel.

Milan během vězeňské rozcvičky vykřikoval pokyny na cvičence: „Hlavu vzhůru!“ „Vydrž!“ „Dýchat zhluboka!“ a podobně, protože věděl, že ho tatínek slyší. Otec mu pak poslal moták: „Můj nejdražší. … Nedovedeš si představit, čím jsi pro mě byl. Hvězdou, paprskem jasu, klidu a v posledních dnech nesmírnou mravní oporou,“ napsal Heliodor Píka synovi v únoru 1949.

Zachránil ho z gulagu, on ho poslal k provazu

V dnech 26. až 28. ledna 1949 odsoudili Heliodora Píku k trestu smrti oběšením. Prokurátor Karel Vaš nemilosrdně zlikvidoval hrdinu z první a druhé světové války. Člověka, který vyjednal propuštění československých vězňů z gulagu, tedy kromě jiných i svého vraha, budoucího vojenského prokurátora Vaše.

Ten k jeho případu pro Paměť národa v roce 2007 řekl: „Ale on se přiznal! Přiznal svoji chybu. Doznal to, doznal to i před soudem. Takže já se o tom nebudu bavit.“

Na otázku, zda byl Píka vinen, devadesátiletý Vaš prohlásil, že o tom nepochybuje. „Měl dvojí tvář. Jednak to byl kádrový profesionální důstojník, zasloužil se o budování armády a tak dál. Na druhé straně zradil,“ trval si na svém i po mnoha letech někdejší prokurátor Vaš, kterého soudy po roce 1989 zprostili obžaloby z důvodu promlčení.

Dne 16. února 1949 se konal soud s Milanem Píkou. Prezident Klement Gottwald vydal příkaz, že mladý Píka musí být propuštěn, aby se na Západě neřeklo, že likvidují celé rodiny. Po popravě otce se Milan se svou ženou odstěhovali do Bratislavy, kde později vystudoval Vysokou školu ekonomickou a stal se účetním v jednom národním podniku pro zpracování dřeva.

Na otce nezapomněl. Miloval ho a ctil, i když s ním prožil mnohem méně, než by si přál. Do paměti se mu navždy vryla jeho poslední prosba, kterou jeho otec pronesl v noci před popravou na cele smrti.

„Otec mi kladl na srdce, abych se nemstil. Věnoval se své rodině víc, než mohl on. Byl skutečnou obětí svého povolání. Rodina musela být vždy až na druhém místě. Tak ke mně mluvil těsně před smrtí. Že všechny síly věnoval vlasti a národu, méně své rodině. A varoval mě, abych se v tomto polepšil,“ vyprávěl Milan Píka na unikátní nahrávce z roku 2007, kterou pořídili dokumentaristé ze slovenského Ústavu paměti národa.

Kýžené soudní rehabilitace svého otce dosáhl po dlouhém úsilí až po roce 1989. Syn slavného generála zemřel v roce 2019.