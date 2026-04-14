Heliodor Píka i hudebník Mejla Hlavsa. Stát oceňoval protikomunistický odboj

  17:45
Roznášení letáků, tištění a distribuce protistátních tiskovin, pořádání demonstrací nebo zapálení konstrukce s transparentem hlásající, že se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. Osm účastníků odboje a odporu proti komunismu ve Strakově akademii dostalo ocenění Etické komise ČR. Dvě z ocenění přidělila in memoriam.
Slavnostní předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí ČR při Úřadu vlády | foto:  Petr Topič, MAFRA

Předseda etické komise komise a ústavní právník Jan Kudrna ve svém projevu zdůraznil význam připomínání občanského odporu i více než 35 let po pádu komunistického režimu. Podle něj je důležité nezapomínat na období, kdy byla v Československu potlačována lidská práva, a připomínat si příběhy těch, kteří se režimu postavili.

„Vy i vaši blízcí jste příkladem toho, že i v době nesvobody je možné zachovat si přesvědčení, odvahu a víru ve svobodu a demokracii,“ uvedl Kudrna. Ocenil také osobní oběti oceněných a jejich přínos pro společnost.

Mezi oceněnými byl například hudebník Milan „Mejla“Hlavsa, člen legendární skupiny The Plastic Peoples of the Universe, kterému bylo in memoriam přiznáno postavení účastníka odboje a odporu proti komunismu za působení v českém undergroundu, podporu nespravedlivě stíhaných osob a distribuci samizdatové literatury v 80. letech. Ocenění za zesnulého umělce převzala jeho žena Jana.

Slavnostní předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí ČR při Úřadu vlády. Člen komise historik Petr Blažek a oceněný Petr Šraier (vlevo).
Slavnostní předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí ČR při Úřadu vlády. Předseda komise Jan Kudrna předává kytici Janě Hlavsové.
Slavnostní předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí ČR při Úřadu vlády
Slavnostní předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu Etickou komisí ČR při Úřadu vlády
Petr Šraier získal ocenění za zapálení prorežimní konstrukce v Praze na Letné s nápisem „Se Sovětským svazem na věčné časy“. Dále byl například oceněn Ondřej Jaroš za spoluautorství a distribuci protikomunistických letáků v polovině 80. let či Martin Maryška za podíl na organizaci protikomunistické demonstrace v roce 1966 v Praze. Postavení účastníka odboje bylo přiznáno i například Benjaminu Teplickému za pomoc při přepisu a šíření samizdatových textů či Josefu Vozábovi za protikomunistické postoje, distribuci zakázané literatury a nucené vystěhování.

Výjimečným případem je armádní generál Heliodor Píka, kterému bylo také přiznáno postavení účastníka odboje a odporu proti komunismu in memoriam na základě žádosti Právnického akademického spolku Juristi. Píka upozorňoval na působení komunistů v zahraniční armádě už v první polovině 40. let, když bojoval v Sovětském svazu. Komunisté to statečnému vojákovi nezapomněli a v roce 1949 byl popraven jako jeden z první odpůrců nastupujícího totalitního režimu.

Důstojné shromáždění ale provázela i kontroverze, když někteří z oceněných vyjádřili svůj nesouhlas se současnou vládou nebo minulostí premiéra Andreje Babiše, který se předání ocenění také zúčastnil.

Devítičlenné Etické komisi ČR předsedá právník Kudrna, jejími členy jsou dále vojenský historik Eduard Stehlík, historikové Petr Blažek a Jan Kalous, novinářka Ludmila Rakušanová, disident a někdejší šéf BIS Stanislav Devátý, filozof, bývalý poslanec Daniel Kroupa, někdejší ministr spravedlnosti za ANO Jan Kněžínek a pedagog a skaut Jiří Zajíc

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

V sedmnácti šéfem sekretariátu. Syn vlivného úředníka má post na ministerstvu

Ministerstvo životního prostředí

Samuel Kocanda se ve svých sedmnácti letech stal vedoucím sekretariátu ředitele Správy jeskyní na ministerstvu pro životní prostředí. Ve stejné době se také stal jeho otec Martin Kocanda státním...

„Skandál, skandál!" Polský poslanec vytáhl v Sejmu izraelskou vlajku se svastikou

Poslanec polské krajně pravicové strany Konfederace Konrad Berkowicz v Sejmu...

Poslanec polské krajně pravicové strany Konfederace Konrad Berkowicz v úterý v Sejmu, dolní komoře parlamentu, vytáhl vlajku se svastikou. Papírový prapor v izraelských barvách, na němž byl místo...

14. dubna 2026  16:03,  aktualizováno  18:06

Heliodor Píka i hudebník Mejla Hlavsa. Stát oceňoval protikomunistický odboj

Slavnostní předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu Etickou...

Roznášení letáků, tištění a distribuce protistátních tiskovin, pořádání demonstrací nebo zapálení konstrukce s transparentem hlásající, že se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. Osm...

14. dubna 2026  17:45

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

14. dubna 2026  13:45,  aktualizováno  17:43

Změna financování veřejnoprávních médií je pokus o jejich ovládnutí, míní Zavoral

Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral odchází po jednání s ministrem kultury...

Český rozhlas podle generálního ředitele Reného Zavorala nesouhlasí s návrhem převést financování médií veřejné služby ze systému rozhlasových poplatků na státní rozpočet. Pro tak zásadní změnu...

14. dubna 2026  17:21,  aktualizováno  17:35

Trumfy máme my. Írán hrozí odpovědí na blokádu, zděšení Saúdové tlačí na Trumpa

V Rudém moři se potopila nákladní loď Magic Seas, na kterou zaútočili jemenští...

Z Íránu zaznívají náznaky, že by v reakci na americkou blokádu Hormuzského průlivu mohl prostřednictvím svých jemenských spojenců, šíitských povstalců Húsíů, omezit plavbu lodí v klíčovém průlivu Báb...

14. dubna 2026  17:30

Na Žižkově hoří ubytovna, část střechy se propadla. Nevětrejte, vyzývá starosta

Hasiči bojují s požárem ubytovny na pražském Žižkově. (14. dubna 2026)

V Praze na Žižkově hoří ubytovna. Hasiči postupně vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu, obyvatele z budovy zachraňovali s pomocí žebříků a výškové techniky. O sedm lidí pečovali...

14. dubna 2026  15:46,  aktualizováno  17:25

Poplatky zrušíme, jsou zastaralé, řekl Klempíř. Kolik dostanou ČT a rozhlas?

Ministr kultury Oto Klempíř přichází na jednání vlády (2. března 2026)

Ministr kultury Oto Klempíř představil společně s dalšími zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristy sobě vládní návrh zákona o médiích veřejné služby. Klempíř už v pátek uvedl, že skončí měsíční...

14. dubna 2026  14:13,  aktualizováno  17:15

Schillerová hájí regulaci cen paliv. Koalice prosadila stav legislativní nouze

Ve Sněmovně pokračuje druhá schůze, během níž by poslanci měli potvrdit...

Poslanci vládní koalice rozhodli, že platí podmínky legislativní nouze pro zrychlené projednávání návrhu zákona, který by vládě Andreje Babiše umožnil regulovat ceny nafty a benzinu nařízením...

14. dubna 2026  5:55,  aktualizováno  17:10

Mezi českými umělci boduje Koťátková. V aukčních i výstavních síních vládne Bolf

Eva Koťátková, Přesazená, od 3 500 Kč, k dostání na 100ks

Česko zná sto svých nejvýraznějších umělců na tuzemském výtvarném poli. Odborníci v rámci dvanáctého ročníku prestižního J&T Banka Art Index sestavili žebříček umělců, kterým již po sedmé vládne Eva...

14. dubna 2026  16:58

Likvidace médií a frontální útok. Opozice odsoudila zrušení poplatků pro ČT a ČRo

Petr Fiala ODS (16. prosince 2025)

Parlamentní opozice ostře odsoudila návrh zákona o České televizi (ČT) a Českém rozhlasu (ČRo). Hovoří o likvidaci veřejnoprávních médií. Lidovecký poslanec František Talíř sdělil, že frontálnímu...

14. dubna 2026  15:32,  aktualizováno  16:52

Zemřela „tetička Pachtová". Přímočará žena předávala hanácké lidové tradice

Malérečka Marie Pachtová

Když vypravovala tetička Pachtová, všichni ztichli a hltali její slova, vzpomíná emeritní předsedkyně Hanáckého folklorního spolku Hana Pospíšilíková na Marii Pachtovou, která v sobotu v...

14. dubna 2026  16:41

Označení Bomba cena může být beze slevy nekalá praktika, říká ombudsman

Jindřich Fialka, dlouholetý vrchní ředitel potravinářské sekce na ministerstvu...

Supermarkety oblíbená označení jako Naše cena, Bomba cena nebo Super cena v případě, že ve skutečnosti nejde o slevovou akci, jsou podle potravinového ombudsmana Jindřicha Fialky na hraně nekalé...

14. dubna 2026  16:28

