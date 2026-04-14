Heliodor Píka i hudebník Mejla Hlavsa. Stát oceňoval protikomunistický odboj

Předseda etické komise komise a ústavní právník Jan Kudrna ve svém projevu zdůraznil význam připomínání občanského odporu i více než 35 let po pádu komunistického režimu. Podle něj je důležité nezapomínat na období, kdy byla v Československu potlačována lidská práva, a připomínat si příběhy těch, kteří se režimu postavili.
„Vy i vaši blízcí jste příkladem toho, že i v době nesvobody je možné zachovat si přesvědčení, odvahu a víru ve svobodu a demokracii,“ uvedl Kudrna. Ocenil také osobní oběti oceněných a jejich přínos pro společnost.
Mezi oceněnými byl například hudebník Milan „Mejla“Hlavsa, člen legendární skupiny The Plastic Peoples of the Universe, kterému bylo in memoriam přiznáno postavení účastníka odboje a odporu proti komunismu za působení v českém undergroundu, podporu nespravedlivě stíhaných osob a distribuci samizdatové literatury v 80. letech. Ocenění za zesnulého umělce převzala jeho žena Jana.
Petr Šraier získal ocenění za zapálení prorežimní konstrukce v Praze na Letné s nápisem „Se Sovětským svazem na věčné časy“. Dále byl například oceněn Ondřej Jaroš za spoluautorství a distribuci protikomunistických letáků v polovině 80. let či Martin Maryška za podíl na organizaci protikomunistické demonstrace v roce 1966 v Praze. Postavení účastníka odboje bylo přiznáno i například Benjaminu Teplickému za pomoc při přepisu a šíření samizdatových textů či Josefu Vozábovi za protikomunistické postoje, distribuci zakázané literatury a nucené vystěhování.
Výjimečným případem je armádní generál Heliodor Píka, kterému bylo také přiznáno postavení účastníka odboje a odporu proti komunismu in memoriam na základě žádosti Právnického akademického spolku Juristi. Píka upozorňoval na působení komunistů v zahraniční armádě už v první polovině 40. let, když bojoval v Sovětském svazu. Komunisté to statečnému vojákovi nezapomněli a v roce 1949 byl popraven jako jeden z první odpůrců nastupujícího totalitního režimu.
Důstojné shromáždění ale provázela i kontroverze, když někteří z oceněných vyjádřili svůj nesouhlas se současnou vládou nebo minulostí premiéra Andreje Babiše, který se předání ocenění také zúčastnil.
Devítičlenné Etické komisi ČR předsedá právník Kudrna, jejími členy jsou dále vojenský historik Eduard Stehlík, historikové Petr Blažek a Jan Kalous, novinářka Ludmila Rakušanová, disident a někdejší šéf BIS Stanislav Devátý, filozof, bývalý poslanec Daniel Kroupa, někdejší ministr spravedlnosti za ANO Jan Kněžínek a pedagog a skaut Jiří Zajíc