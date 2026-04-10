Zemřela Heydrichova zahradnice. Češka pomáhala Židům, kteří pro něj pracovali

Zemřela Helena Vovsová, která za druhé světové války pomáhala zajatým Židům pracujícím pro rodinu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Bylo jí 100 let. Uvedla to organizace Paměť národa, podle níž žena zemřela v pondělí 6. dubna.
Helena Vovsová

Helena Vovsová | foto: Petr Topič, MAFRA

Helena Vovsová (1953)
Reinhard Heydrich (1904-1942)
Helena Vovsová s pamětním listem od četníka Mengera
Helena Vovsová na místě hrobu Klause Heydricha
Vovsová žila s rodinou v Panenských Břežanech. V 15 letech nastoupila jako pomocná zahradnice na zámek, kde sídlil zastupující říšský protektor, nejprve Konstantin von Neurath a po něm Reinhard Heydrich s rodinou, uvedla Paměť národa.

Žena pomáhala vězňům, kteří na zámku otrocky pracovali. Židovští vězni bydleli ve stáji a zaměstnanci měli zakázáno s nimi navazovat jakýkoli kontakt. „Helena Vovsová přesto těmto zbídačeným lidem obětavě pomáhala, doručovala poštu, potraviny, sháněla léky, prostředky proti blechám, vše, co bylo třeba. Mnohokrát riskovala život, když pronášela proviant přes bránu hlídanou esesáky,“ uvedla Paměť národa.

V roce 1943 byli židovští vězni deportováni do Terezína a Osvětimi. Ze 150 Židů, kteří pracovali na zámku, jich válku přežilo 26. Vovsovou po válce někteří bývalí vězni vyhledali a děkovali jí za pomoc.

Vovsová se až 60 let po skončení druhé světové války dočkala oficiálního uznání českého státu, když jí ministerstvo obrany v roce 2005 přiznalo status účastníka národního boje za osvobození.

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Zavolejte na mě policii. Za diletantské přepadení pumpy dostala lupička tři roky

Kristýna Haluzincová u plzeňského krajského soudu. Vloni přepadla čerpací...

Deset dní žila loni v únoru na ulici po hádkách s otcem. Podle svých slov se chtěla dostat do tepla, proto Kristýna Haluzincová přepadla čerpací stanici na okraji Plzně. Po prodavačce požadovala...

Mám toho po krk, opřel se Starmer do Trumpa. Vyčetl mu zdražování energií

Britský premiér Keir Starmer hovoří s médii na letišti v katarském Dauhá. (10....

Britům zdražují energie kvůli krokům amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského vůdce Vladimira Putina, s čímž je třeba skoncovat. Nezvykle kritickou poznámku na Trumpovu adresu pronesl britský...

