Malostranský zápisník: O vládním péefku a víle Amálce z MMR

Rozhořela se bitva o nového veřejného ochránce práv a je třeba říci, že Helena Válková je naprosto ideální kandidátkou. Přednosti? Byla 16 let členkou KSČ. Neuspěla jako ministryně spravedlnosti. Neuspěla ve volbě do Senátu. Byla členkou Babišovy pretoriánské gardy, zhusta vysílanou do televize na jeho obranu. Pokud Válková s touto výbavou na ombudsmanku projde, mohlo by to konečně otevřít diskusi, kdy už tuto úplně nesmyslnou funkci zrušit.