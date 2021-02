Babiš řeší nouzový stav. Nejdřív s hejtmany, opozice i Zeman si počkají

Lídři opozičních stran, které mají hejtmany, jsou připraveni k dalším jednáním o postupu při řešení epidemie covidu-19 s vládou. K jednání vlády a opozičních stran, které mají největší zastoupení v Asociaci krajů, vyzval v sobotu šéf asociace Martin Kuba.

Podle premiéra Andreje Babiše však nyní musí konec nouzového stavu a další podobu boje s epidemií vyřešit pouze vláda s hejtmany.

Sněmovna by se podle Babiše nyní do jednání kabinetu s kraji vracet neměla, protože by to nic nevyřešilo. Prostor pro jednání s opozicí by podle Babiše byl v následujících 30 dnech, než by kabinet případně musel požádat poslance o prodloužení nového nouzového stavu.

„Jsme samozřejmě připraveni s opozicí znovu jednat hned příští týden,“ uvedl Babiš. Kabinet podle něj k jednáním přistupoval dosud seriózně, doufá, že to stejné bude tentokrát platit i u opozice. Ta ale naopak uvádí, že tím, kdo k jednání přistupuje neseriozně, je předseda vlády.

Babiš připustil, že by v Česku mohla nastat situace, že nouzový stav kabinet vyhlásí jen pro některé regiony.

„Pokud o to nepožádají všichni hejtmani, tak se dostaneme do absurdní situace, kdy v některých krajích budou jiná pravidla než v dalších. Doufejme, že budou rozumní, požádají o to všichni a zapomenou na politiku a politické zájmy. Skutečně jde o zdraví všech občanů,“ řekl.

Opozice je připravená jednat

Sněmovna tento týden odmítla žádost vlády, aby nouzový stav pokračoval i po neděli. Kabinet považuje opatření, která může bez stavu nouze od pondělí vyhlašovat, za nedostatečná. O situaci jednal s hejtmany v pátek, další videokonference se uskuteční v sobotu večer.

„Situace, která vznikla nedohodou vlády a opozice ve Sněmovně, staví hejtmany do role, kdy máme být těmi, kteří během 48 hodin rozhodnou, jestli je, nebo není třeba nouzový stav,“ uvedl Kuba. Označil to za systémově nesprávné řešení.

Předseda ODS Petr Fiala napsal, že občanští demokraté se svými hejtmany postupují společně. „K dalším jednáním jsem vládu vyzýval opakovaně, situaci je potřeba řešit. Na jednání jsem samozřejmě připraven,“ uvedl Fiala.

Jednat je připraven také předseda lidovců Marian Jurečka. „Požádal jsem již včera (v pátek) premiéra, ať jsme přítomni na včerejším jednání s hejtmany. Já jsem připraven jednat, protože jen jednání je cesta, jak najít dobré řešení,“ uvedl. Jednání by se mělo podle něj týkat zástupců vlády, hejtmanů a předsedů stran, kteří jsou ochotni sednout k jednacímu stolu. „Za KDU-ČSL je takové jednání jedinou cestou k řešení,“ dodal.

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan ČTK napsal, že spolu s šéfem Pirátů Ivanem Bartošem vyzýval premiéra k jednání už v pátek, ale bez odezvy. „Sliby premiéra, že je ochoten jednat, se nenaplnily. Musíme všichni, i pan premiér, překonat svá ega,“ uvedl Rakušan.

Schůzku s opozicí nabídl i prezident

Premiér Andrej Babiš jednal o situaci kolem nouzového stavu i s prezidentem Milošem Zemanem, který podle svého mluvčího s ukončením nouzového stavu vyjádřil nespokojenost. Zeman při páteční schůzce v Lánech navíc premiérovi nabídl, že zprostředkuje schůzku politických stran kvůli nouzovému stavu.

Babiš však odmítl. „Prezident nabídl, že by mohl zorganizovat setkání parlamentních stran, že by udělal mediaci, ale já se omlouvám, my musíme dokončit jednání s hejtmany,“ uvedl premiér, který prý s prezidentem Zemanem záležitost detailně probíral.