Bez nouzového stavu zavedeme stav nebezpečí, hlásí pět hejtmanů a Hřib

„Jako hejtmani připravujeme vyhlášení stavu nebezpečí na území zmiňovaných krajů pro případ neprodloužení nouzového stavu po 14. únoru 2021,“ stojí v prohlášení, které podepsali hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek a primátor Hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Stejný postup pak na čtvrtečním mimořádném online jednání v rámci Asociace krajů ČR navrhnou i ostatním krajům. Jedná se podle nich o slabší právní oporu pro zavádění krizových opatření, stále ale tento nástroj považují za příležitost k posouzení smysluplnosti dosavadních opatření.

Pomoc armády stále potřebujeme

Hejtmani apelují na vládu a Poslaneckou sněmovnu, aby v případě neprodloužení nouzového stavu umožnily zajistit jiný způsob podpory nemocnic ze strany armády, aby i nadále docházelo k zapojení složek Integrovaného záchranného systému do činností spojených s ochranou před koronavirem.

„Žádáme vládu České republiky, poslankyně a poslance Parlamentu České republiky, aby v případě, že nebude prodloužen nouzový stav, pomohli krajům najít řešení v současné složité situaci, ve které v příštích dnech reálně hrozí další zhoršení epidemického stavu,“ píší hejtmani.

Zároveň také požadují, aby vláda sdělila krajům, jaká opatření a omezení přijme ministerstvo zdravotnictví od pondělí 15. února 2021, aby bylo omezeno šíření koronaviru a jeho mutací, které se v současné době vyskytují na území celé České republiky.

V prohlášení hejtmani zmíněných krajů upozorňují, že podnikání živnostníků, které je doposud omezeno na základě rozhodnutí vlády o nouzovém stavu, se bude moci obnovit.

„V případě nemoci nebudou již mít nárok na poskytování finančních kompenzací, které jim za nouzového stavu doposud příslušely,“ avizují hejtmani v prohlášení.

Stav nebezpečí je nejnižší ze stupňů pohotovosti. Vyhlašují jej právě hejtmani, v případě hlavního města primátor, a to maximálně na třicet dní. Po uplynutí této doby jej lze za souhlasu vlády prodloužit.

Spor o nouzový stav

Pokud Sněmovna ve čtvrtek neschválí jeho prodloužení, přestane nouzový stav platit o půlnoci z neděle na pondělí. To by podle ministra zdravotnictví Jana Blatného znamenalo, že se otevřou obchody a služby, muzea a galerie a možná i bazény a posilovny. Padne podle něj i omezení shromažďování lidí.

„Jakékoli uvolnění je jako otevřít stavidla velké vodě,“ řekl poslancům ve čtvrtek Blatný. Lze podle něj jít na břeh řeky a proti velké vodě demonstrovat. „Ale velká voda nás smete,“ prohlásil. Bez restrikcí nebude podle ministra kvůli naplnění nemocnic kam převážet pacienty a nebude možné plánované širší otevření škol.

Před takovou situací varoval i ministr vnitra Jan Hamáček. Ten prohlásil, že pokud se prodloužení nouzového stavu neschválí, „vejdeme do dějin jako stát, který uprostřed války demobilizoval“. „Nedává to smysl a je to šílenství,“ dodal. Poznamenal, že v rámci Evropy je pouze v Česku nouzový stav předmětem politického boje. Opozice by se místo toho měla pokusit vyslovit vládě ANO a ČSSD nedůvěru a nechat ustavit úřednickou vládu, uvedl vicepremiér.

Podle Blatného by na zrušení nouzového stavu mohly reagovat i zahraniční země a uzavřít Česku své hranice.