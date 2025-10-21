Hejtmani už po nové vládě natahují ruce. Peníze chtějí na opravy silnic i nepedagogy

Hejtmani budou po nové vládě požadovat peníze na opravy silnic nižších tříd a mostů. Chtějí čtyři miliardy korun, což měly kraje původně dostat letos, nakonec však měly jen polovinu. Chtějí, aby se vláda zabývala také rozpočtovým určením daní, příspěvky na dofinancování nepedagogů či financováním lékařských pohotovostí. Novinářům to v úterý ve Zlíně řekl předseda Asociace krajů ČR a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO).

Předseda Asociace krajů ČR a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). | foto: ČTK

Ve Zlíně se dnes u příležitosti 25 let od vzniku krajů sešli hejtmani se svými slovenskými protějšky ze sdružení Samosprávne kraje Slovenska. Dopoledne jednala Rada Asociace krajů ČR, později se k českým hejtmanům připojili slovenští kolegové.

Hejtmani budou chtít jednat s představiteli budoucí vlády. „Chtěli bychom, aby se témata dostala do programového prohlášení vlády nebo do koaliční dohody nové vlády,“ uvedl Holiš. Vítěz sněmovních voleb, hnutí ANO, jedná o vládě s hnutím SPD a s Motoristy.

„Od 1. 1. 2026, díky všem přijatým opatřením a zákonům, kraje začínají minus zhruba sedm miliard korun. Takže my jdeme za novým partnerem k tomu, co se dá změnit, protože pro nás je to už opravdu fatální v tom, jak připravujeme dlouhodobé investiční plány našich krajů. To se nám nelíbí a bavíme se o sekci zdravotnictví, doprava, sociální oblast a samozřejmě ostatní příjmové složky, které stát nám nedává na to, že my mu platíme vlastně jeho výkon státního aparátu,“ uvedl Holiš.

„Znají prostředí, znají to, co kraje trápí“

Hejtmani se zabývali také výhledem na programové období od roku 2028. „Chceme být regionálními partnery s akčními plány, které budou koordinovat to, do jakých oblastí půjdou peníze v programovém období, aby to kraje mohly ovlivnit. Znají prostředí, znají to, co kraje trápí, co potřebují lidi, a proto si myslíme, že je to lepší varianta, než aby to řídil úředník z Bruselu,“ uvedl Holiš.

Ve Zlíně v úterý zúčastnění také podepsali Memorandum o spolupráci mezi českými a slovenskými kraji, které potvrdilo dlouhodobé partnerství a zájem o další rozvoj spolupráce. Příhraniční regiony spolupracují například při stavbě cyklostezek, v dopravě i kulturních projektech.

Kraji chybí 40 milionů na mzdy nepedagogů, řešení bude hledat s řediteli

Na dnešním jednání se představil rovněž projekt Trenčín 2026 – Evropské hlavní město kultury. „Trenčín 2026 není jen oslavou kultury, ale také příležitostí k propojení regionů, k výměně zkušeností a budování nových partnerství. Chceme inspirovat k otevřené přeshraniční spolupráci a ukázat, jak může kultura přispět k udržitelnému rozvoji,“ uvedl ředitel projektu Stanislav Krajči.

Trenčínský kraj sousedí se Zlínským. Města Zlín a Trenčín podaly společný projekt Zlín a Trenčín v dialogu: kulturní a kreativní most 2026. Připravuje se také přeshraniční projekt věnovaný fenoménu Baťa. Připomene spojení Zlína a Partizánskeho, které se nachází v Trenčínském kraji, skrz baťovskou historii.

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

