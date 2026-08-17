Kuba si střihl Ironmana. Byla to jízda, prohlásil a prozradil svůj výsledek

„Tak je to tam. Můj první Half Ironman v Hradci Králové je za mnou. Byla to jízda ale je to tam,“ uvedl politik na sociálních sítích. Poděkoval také své rodině a přátelům za podporu během přípravy i samotného závodu.
Hradec Králové žil značkou Ironman celý víkend. Spojovaný je s ní už tři roky a tato tradice potrvá minimálně do roku 2030. Závod dokázal pobláznit nejen město, ale nečekaně rychle dal dohromady i úplně novou českou komunitu.
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Zatímco ještě vloni převažovali závodníci ze zahraničí, letos už se poměr obrátil a mezi více než třemi tisícovkami sportovců bylo hned 75 procent z České republiky. I tento rok však akce přivábila i sportovce a fanoušky z Indie, Brazílie, Mexika nebo Hongkongu.
Závod a většinu kategorií se organizátorům podařilo vyprodat už vloni na podzim. Vítězem v elitní kategorii se mezi muži stal Němec Florian Anger v čase 3:38:52. Mezi ženy kralovala taktéž Němka Sarah Schönfelder. Cílovou pásku přeťala v čase 4:11:21.