Kuba čeká na příležitost. Když Fiala zklame, může být premiérem, míní politolog

Hejtman Martin Kuba na páteční tiskové konferenci nastínil, co by měla vláda dělat s energetickou krizí. Je podle vás vhodné, že pan Kuba vždycky vystoupí v době nějaké krize? Stalo se tak i v době covidu.

Když je vláda neschopná, tak hejtmanům nic jiného nezbývá. Jsou tam samozřejmě dvě roviny. Jedna věc je, že opravdu, jak jste říkala, už v době covidu museli hejtmani řešit otázky ohledně testování až po vakcinaci. Mimochodem už tehdy hejtmani za ODS a STAN podpořili tehdejší vládu Andreje Babiše. Šli proti vlastním poslancům, kteří zbrojili proti zavedení nouzového stavu. Byli to právě hejtmani, kteří definitivně pomohli k vyhlášení nouzového stavu.

Podobná situace, ale nastává i tady...

Tady jsme naprosto ve stejné situaci. Vláda je opravdu naprosto neschopná a je otázka, zda je to hloupost, nebo jestli tam jsou nějaké ekonomické zájmy. Zase to jsou ale kraje, které jsou mimo jiné zřizovatelé škol nebo nemocnic, takže musí podobně jako starostové řešit dopady nárůstu energií na svoje zřizované instituce.

Kuba to řekl hezky: ‚Tohle není krize, tohle je kolaps‘. Ceny jsou prostě mimo reálné šance. Není to projev trhu, ale zneužívání tržního prostředí. To je ta věcná rovina, je vidět, že tady jdou politické hádky stranou.

Ten Kubův návrh podpořili, myslím, všichni. Protože se to opravdu týká všech krajů. Takže je to věcná nikoliv čistě politická věc. Druhá věc samozřejmě ale je, že Martin Kuba je politik a představitel křídla ODS, které je jiného názoru než současné vedení.

Takže má teď blíže ke komu?

Myslím si, že teď má k ANO mnohem blíže, třeba kvůli věcným otázkám. Také ale kvůli tomu, že musí v rámci Asociace krajů spolupracovat s hejtmany za ANO. Vlastně představuje v rámci ODS takovou mocenskou alternativu současnému vedení.

Nechci mu podsouvat nic zlého, ale samozřejmě v případě, že dojde k problémům této vlády, a to dojde, buď vláda pochopí, že opravdu je tento stav neúnosný nebo začne něco dělat. Přičemž navrhovaný tarif nám nepomůže, to není systémové řešení. Je nutné, jak i hejtmani řekli, zastropovat ceny a udržet je, jinak zkolabuje hospodářství, veřejný sektor a služby. V případě, že tohle vláda nepochopí, což v případě pana profesora Fialy nelze vyloučit, představuje Kuba podle mě mocenskou alternativu současnému vedení ODS. Může být novým předsedou ODS a třeba do budoucna i premiérem.

Vláda musí konat

Neměli by si ale tyhle věci vyříkávat za zavřenými dveřmi? Je vhodné pořádat tiskovou konferenci?

No, je nezbytná. Vím, na co narážíte. Samozřejmě by si to měli vyříkat z očí do očí. Pan premiér byl ale opakovaně upozorňován na to, že ta situace je mimořádně kritická. To už ani není o trhu, to je zneužívání. Vláda odmítá zastropovat a ještě půjčí ČEZu. Těm hejtmanům už vlastně nic nezbývá. Vláda se chová mimořádně neschopně. Jak říkám, buď je to neschopnost nebo úmysl. Žijeme v korupčním prostředí bohužel, vyloučit se nedá nic.

Vláda prostě nepřišla se systémovým řešením energetické krize. V tuhle chvíli rozumím. V tuhle chvíli jim nic nezbývá než uzavírat mimořádně nevýhodné smlouvy. Kraje ale na to nemají. Musí jako celek tlačit na vládu. Stejně jako budou tlačit všechny subjekty, aby jim buď přidala nebo jak to hejtmani definovali – vláda musí přijít se systémovým řešením.

Podle mě ta tisková konference je, aby si vláda uvědomila současnou situaci.

Mnozí poukazují na špatnou komunikaci vlády směrem k veřejnosti. Funguje podle vás komunikace mezi vládou a hejtmany?

Zcela jistě vázne. Mimochodem pár dní zpátky s nápadem na zastropování přišel hejtman Libereckého kraje. Takže nejsilnější kritika paradoxně nepochází od opozičních hejtmanů, ale právě od vládních hejtmanů. Je tam fakt, že hejtmani bez ohledu na stranické tričko hájí zájmy svých voličů a také samozřejmě možnost svého znovuzvolení.

To, že vláda není schopná reagovat ani na podměty vlastních lidí, je jenom důkaz toho, že kašle nejenom na veřejnost, ale také na vlastní hejtmany. To je i dovnitř těch stran velice nebezpečné a bude to vytvářet obrovské pnutí.

Může tohle všechno způsobit rozkoly ve stranách?

Myslím, že zcela určitě. Nehledě na lidovce, kteří se zbláznili. Dělají politiku přesně opačnou. Tohle opravdu skončí velkým průšvihem a může tady dojít k obrovským pnutím. Proto si myslím, že Martin Kuba čeká na svoji příležitost. Je si dobře vědom, že přijde a on je na ni dobře připraven.