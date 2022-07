Dlouhodobě děláš prokremelskou politiku, vyčetl Hayato Okamura bratrovi

„Nikdo nemůže popřít, že je tíživá ekonomická situace, že ceny elektřiny, plynu se zvyšují, že to dopadá na tu sociálně slabší část našich občanů. Ale chci připomenout, že z velké části je tato situace způsobena ne nějakými chybami současné vlády, ale mezinárodní situací, tou kremelskou agresí proti Ukrajině. To je do očí bijící skutečnost, takže chci trošku uvést na pravou míru to, co řekl můj bratr, pan předseda Tomio Okamura,“ zahájil Hayato Okamura své vystoupení při projednávání novely služebního zákona.

„A chci připomenout, že ať by se to pokoušeli popírat jakýmkoliv způsobem, tak to byla právě SPD, která po celou řadu let kontinuálně dlouhodobě dělala prokremelskou politiku. Objektivně svými stanovisky podporovali Kreml a jednali proti Evropské unii, proti NATO, proti síle a integritě rodiny demokratických států a národů,“ uvedl lidovec Hayato Okamura.

Jeho o pět let mladší bratr, lídr SPD Tomio Okamura, před tím lamentoval, že vláda vůbec neřeší situaci českých občanů. „Je to ostudná vizitka. Tohleto všechno, co vy tady předvádíte, katastrofálního působení Fialovy vlády a vaší vládní koalice. Která absolutně neřeší tíživou sociální a ekonomickou situaci českých občanů a rodin a za svou prioritu v rámci předsednictví Evropské unie označuje rozdělit si, abyste si sami sobě rozdělili trafiky a ještě finanční pomoc Ukrajině a Ukrajincům místo toho, abyste pomáhali českým občanům se zdražováním,“ řekl lídr opozičního hnutí.

Obviňoval politiky vládní pětikoalic, že si chtějí sami sobě rozdělovat neomezený počet těch nejlukrativnějších politických trafik. Proti tomu se ohradil i šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný.

„Slyšeli jsme politický projev předsedy opoziční strany. Byl plný lží a polopravd, tak mi jenom dovolte zareagovat ve dvou věcech. Prosím pěkně, žádné pozice politických náměstků novela nezřizuje. Je potřeba si ji přečíst. Novela zavádí pozici náměstka. Tečka. Žádného politického náměstka, žádný trafikanti to nebudou, bude to odborný tým toho ministra, který to ministerstvo povede,“ ohradil se proti šéfovi SPD Výborný.

„A naopak ti, kteří jsou dneska často kvazi odborní náměstci s různými politickými kontexty a souvislostmi, tak ti budou převedeni plně pod odpovědnost zákona o státní službě a stanou se z nich vrchní ředitelé sekcí. Takhle to je. Chápu, že to samozřejmě lze velmi jednoduše zneužít v rámci politického boje vytvářením příběhů Pohádek ovčí babičky a podobně,“ reagoval Výborný na výpady Tomia Okamury.