Můj bratr je vážná hrozba, varoval Hayato Okamura v emotivním projevu

„Nikdo v naší širší české rodině SPD nevolí,“ řekl Hayato Okamura. Mluvil i o tom, že postoje Tomia těžce nesla i jejich matka.
Hayato Okamura mluvil o tom, jak jeho bratr zpochybňuje členství v Evropské unii i NATO. Přitom by při zvolení šéfem Sněmovny byl třetím nejvyšším ústavní činitelem po prezidentovi a předsedovi Senátu.
Šéfa SPD označil před tím i premiér a předseda ODS Petr Fiala za významné bezpečnostní riziko, protože šířil narativy ruského režimu, který rozpoutal válku na Ukrajině. Premiér kritizoval také Okamurou dlouhodobě projevovaný rasismus, šovinismus a xenofobil.
Tomio Okamura je kandidátem nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, která disponuje 108 hlasy, na předsedu Sněmovny. Jeho soupeřem je lidovec Jan Bartošek, stranický kolega Hayata Okamury.
