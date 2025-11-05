Můj bratr je vážná hrozba, varoval Hayato Okamura v emotivním projevu

Josef Kopecký
Přímý přenos   16:44aktualizováno  17:00
Poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura v emotivním projevu ve Sněmovně vyzval, aby jeho mladšího bratra, šéfa SPD Tomia Okamury poslanci nevolili šéfem dolní komory parlamentu. „Můj bratr je vážná bezpečnostní hrozba,“ řekl Hayato Okamura. „Dělá politiku spíš jako obchod,“ řekl o svém mladším bratrovi.

„Nikdo v naší širší české rodině SPD nevolí,“ řekl Hayato Okamura. Mluvil i o tom, že postoje Tomia těžce nesla i jejich matka.

Hayato Okamura mluvil o tom, jak jeho bratr zpochybňuje členství v Evropské unii i NATO. Přitom by při zvolení šéfem Sněmovny byl třetím nejvyšším ústavní činitelem po prezidentovi a předsedovi Senátu.

Šéfa SPD označil před tím i premiér a předseda ODS Petr Fiala za významné bezpečnostní riziko, protože šířil narativy ruského režimu, který rozpoutal válku na Ukrajině. Premiér kritizoval také Okamurou dlouhodobě projevovaný rasismus, šovinismus a xenofobil.

Tomio Okamura je kandidátem nové koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, která disponuje 108 hlasy, na předsedu Sněmovny. Jeho soupeřem je lidovec Jan Bartošek, stranický kolega Hayata Okamury.

Aktualizujeme.

Ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Hayato Okamura (KDU-ČSL). (5. listopadu 2025)
Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (5. listopadu 2025)
Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Na snímku Hayato Okamura a Tomio Okamura. (5. listopadu 2025)
Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Na snímku Hayato Okamura a Tomio Okamura. (5. listopadu 2025)
5. listopadu 2025  16:44,  aktualizováno 

