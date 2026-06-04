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Knihovnu Václava Havla opouští i vdova po exprezidentovi. Nemám už sílu, vzkázala

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  17:02
Krize v Knihovně Václava Havla se prohlubuje. Poté, co nadaci přestal sponzorovat její hlavní mecenáš, Bakala Foundation podnikatele Zdeňka Bakaly, oznámila konec i vdova po prvním českém prezidentovi Dagmar Havlová.
Dagmar Havlová (2. října 2025)

Dagmar Havlová (2. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Knihovna Václava Havla v Praze (19. července 2025)
Ekonom a ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček vystoupil na konferenci...
Bývalá mluvčí Knihovny Václava Havla Mária Pfeiferová (27. září 2023)
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„Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mně nezbývá než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnímu dni tedy bohužel i já odstupuji od naší Dohody,“ oznámila Havlová v prohlášení, které má redakce iDNES.cz k dispozici.

Bývalá první dáma knihovnu spoluzaložila v roce 2004 s politikem, diplomatem a šlechticem Karlem Schwarzenbergem a sociologem Miloslavem Petruskem.

Knihovna Václava Havla má problémy, odcházejí zaměstnanci i sponzor Bakala

„Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní. Knihovně jsem se věnovala dle svých kompetencí i dle svého nejlepšího svědomí a vědomí 22 let. Konala jsem tak na přání svého muže, a to i v době, kdy ještě žil,“ napsala v prohlášení.

Havlová zároveň odmítla přímou odpovědnost za manažerské vedení a provozní fungování, které se v posledních týdnech stalo terčem ostré kritiky ze strany sponzorů. Ti vyčítali současné směřování knihovny jejímu řediteli, ekonomu Tomáši Sedláčkovi.

„Knihovnu jsem však neřídila, nejsem ani její zaměstnanec, ani člen správní rady. Nemám už sílu ani zdraví více dělat. Je mi to jenom líto a jsem z toho unavená,“ přiznala otevřeně Havlová.

Už volají první zájemci. Knihovna Václava Havla má po konci Bakaly šanci na záchranu

Současně vyjádřila vděk těm, kteří se na chodu podíleli nebo se pokoušeli odvrátit současný kolaps. Zmínila i finanční zázemí, které knihovně dlouhé roky zajišťovalo stabilitu.

O Havlův odkaz bude dál pečovat

Správní rada už dříve poslala ředitele knihovny Sedláčka na překážky, je na nich od 1. dubna. Skončili také čtyři z pěti členů správní rady knihovny a všech 17 zaměstnanců. Havlová už tehdy varovala, že situace bude mít pro knihovnu „fatální důsledky“. Rezignace vyvolal odchod donorů, zejména podnikatele Bakaly z Výboru dárců.

Sedláček knihovnu vedl od března 2025. Do května 2023 jí dlouho před ním šéfoval diplomat Michael Žantovský.

Mluvčí Knihovny Václava Havla dostala okamžitou výpověď. Kvůli výroku do médií

„Děkuji Nadaci Michaely a Zdeňka Bakalových za dlouholetou finanční podporu. Děkuji Gabrielu Eichlerovi (bývalý šéf správní rady – pozn. red.), že knihovnu poslední tři roky de facto řídil. Děkuji Davidu Duškovi (člen správní rady – pozn. red.) za snahu najít v posledních týdnech nějaké řešení,“ vzkázala vdova po prezidentovi.

Ačkoliv Havlová instituci opouští, v péči o památku Václava Havla hodlá pokračovat na osobní úrovni a skrze jiné platformy. Poukazuje přitom i na blížící se kulaté výročí – v říjnu uběhne 90. let od Havlova narození.

„Odkaz mého manžela budu střežit i nadále tak, jak si to přál. Budu se dál věnovat naší společné nadaci. A se všemi, kdo má Václava Havla v úctě, budu připomínat jeho osobnost a odkaz. Zvláště v roce jeho nedožitých devadesátin,“ dodala.

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