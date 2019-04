Věřím, že se nakonec vyhneme zvyšování daní, řekl příští ministr Havlíček

Jednání kabinetu Andreje Babiše se ještě zúčastní jako host. V úterý dvě hodiny po poledni ho jmenuje prezident Miloš Zeman novým členem vlády místo Marty Novákové, která ve vládě končí, stejně jako Dan Ťok, jehož v křesle ministra dopravy nahradí Vladimír Kremlík, a Jan Kněžínek, jehož v čele resortu spravedlnosti vystřídá Marie Benešová.

Premiér Babiš v neděli v ČT připustil zavedení bankovní daně, o níž usilují sociální demokraté, což přivítal šéf ČSSD Jan Hamáček a kritizuje to pravicová opozice. Co víc, Babiš připustil, že by vyšší zdanění mohlo dopadnout i na mobilní operátory.



„My se především budeme snažit jednat se stávajícími mobilními operátory, máme jedny z nejdražších dat v Evropě, nepřesvědčili nás, že mají tendenci to změnit,“ řekl budoucí ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér.



Možné vyšší zdanění však nebere jako hrozbu mobilním operátorům, aby změnili svůj dosavadní přístup. „Nebral bych to jako výhrůžku. Je to jedna z možných alternativ a jeden z možných dalších kroků,“ řekl iDNES.cz Havlíček.

„Snažíme se jednat, aby bylo jasně zřejmé, že na straně státu stojí tvrdý vyjednavač. Pokud by byly ceny na průměru Evropské unie, nikdo se nebude snažit do trhu nabourávat, ale ceny jsou jinde. Budeme tlačit dál a dál,“ uvedl nastupující vicepremiér Babišovy vlády.

Brabec: Uvažujeme o dani pro mobilní operátory

O pozici vicepremiéra přijde místopředseda ANO Richard Brabec, který zůstává ministrem životního prostředí. „Vůbec si to neberu úkorně a vůbec se nemyslím, že bych byl v nemilosti premiéra. Bylo to domluvené,“ řekl novinářům Brabec.

„My jsme připustili, že jsme schopni jako hnutí ANO samozřejmě uvažovat o dani řekněme pro mobilní operátory,“ uvedl Brabec. Co se týká možné bankovní daně, vyjádřil se zdrženlivě.

„Já si pořád myslím, že platí argument, který jsme říkali, že jsme se obávali, že pokud by došlo k bankovní dani, tak byť je tady velká konkurence bank, mohlo by dojít k přenesení zátěže na klienty,“ uvedl Brabec. Změnu názoru připustil, pokud je někdo schopen zargumentovat, že se to nestane, tedy že zátěž na klienty přenesena nebude.