Jednání s ukrajinskými představiteli se budou týkat převážně byznysu, infrastruktury, technologií a rekonstrukce Ukrajiny v budoucnu. Ministr navštíví dvě až tři města, setkat by se měl se zástupci tamní regionální správy. Podnikatelé se pak zúčastní dvou podnikatelských fór. Dohromady bude podle MPO čítat delegace 100 lidí.
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Havlíček chystá velkou návštěvu Ukrajiny. Firmám pomůže nový program pro obnovu
Bilance zahraničního obchodu mezi oběma zeměmi byla podle MPO mezi lety 2023 a 2025 pro Česko kladná. Na Ukrajinu loni vyvezli čeští exportéři zboží za asi 63,2 miliardy korun, naopak Ukrajina do tuzemska vyvezla zboží za 38,8 miliardy.
Oproti roku 2023 export na Ukrajinu vzrostl o 40,9 procenta. Ukrajina je tak podle Tomáše Kopečného z Hospodářské komory pro české firmy stále významnějším trhem.