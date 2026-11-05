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Havlíček pojede jednat na Ukrajinu, doprovodí ho delegace českých firem

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  12:44
Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. Na snímku Karel...

Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. Na snímku Karel Havlíček. (2. listopadu 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. Na snímku Karel...
Česko-maďarské mezivládní konzultace za účasti premiérů Andreje Babiše (ANO) a...
Volební štáb hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a...
Volební štáb hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a...
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Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) pojede v úterý na Ukrajinu, jednat bude s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým nebo s ministrem energetiky Denysem Šmyhalem. Zástupci ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) to ve čtvrtek sdělili novinářům. Havlíčka bude na dvoudenní cestě doprovázet delegace asi 50 firem, které podnikají v energetice, strojírenství nebo informatice. Ukrajina se od února 2022 brání ruské agresi.

Jednání s ukrajinskými představiteli se budou týkat převážně byznysu, infrastruktury, technologií a rekonstrukce Ukrajiny v budoucnu. Ministr navštíví dvě až tři města, setkat by se měl se zástupci tamní regionální správy. Podnikatelé se pak zúčastní dvou podnikatelských fór. Dohromady bude podle MPO čítat delegace 100 lidí.

Havlíček chystá velkou návštěvu Ukrajiny. Firmám pomůže nový program pro obnovu

Bilance zahraničního obchodu mezi oběma zeměmi byla podle MPO mezi lety 2023 a 2025 pro Česko kladná. Na Ukrajinu loni vyvezli čeští exportéři zboží za asi 63,2 miliardy korun, naopak Ukrajina do tuzemska vyvezla zboží za 38,8 miliardy.

Oproti roku 2023 export na Ukrajinu vzrostl o 40,9 procenta. Ukrajina je tak podle Tomáše Kopečného z Hospodářské komory pro české firmy stále významnějším trhem.

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