Měli jsme už dávno postavit to jádro, řekl Babiš. Uvedl ministra Havlíčka

Přímý přenos 16:15 , aktualizováno 16:43

Nového ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka uvedl do úřadu premiér Andrej Babiš. Havlíček, jehož prezident jmenoval i vicepremiérem, ve vládě nahradil Martu Novákovou, kterou prezident Miloš Zeman odvolal na návrh premiéra. „Měli jsme dávno postavit to jádro,“ řekl Babiš při uvádění Havlíčka do úřadu.