Havlíček slíbil byznysu mistrovskou zkoušku. Juchelka řekl, kolik míst zruší AI

Josef Kopecký
  6:14aktualizováno  11:45
Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slíbil českým podnikatelům brzké zavedení mistrovské zkoušky. „11. května to jde na vládu,“ slíbil řekl ve zdravici sněmu Hospodářské komory Havlíček. Členy vlády před tím k zavedení mistrovské zkoušky vyzval prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
Celostátní sněm Hospodářské komory ČR (HK). Na snímku Alena Schillerová (ANO).

Celostátní sněm Hospodářské komory ČR v pražské hale O2 universum zvolí nové vedení komory. Na funkci prezidenta je nominován znovu právě Zajíček, který pozici zastává od roku 2023.

„Potřebujeme předvídatelné podmínky pro podnikání,“ řekl na sněmu. Vyslovil se proti neúměrnému množství regulací. Jeho projev poslouchala na místě skoro celá vláda. „Na podnikatelích záleží, bez podnikatelů to nejde,“ řekl šéf Hospodářské komory.

Havlíček, který dal českému byznysu velmi konkrétní příslib, a premiér Andrej Babiš mezi přítomnými osobně nejsou kvůli cestě do střední Asie, v jejímž rámci už navštívili Ázerbájdžán i Kazachstán a míří ještě do Uzbekistánu. Proto Havlíčkův slib zazněl v předtočeném videu.

Bez vás by nebyla pracovní místa, inovace a růst, řekla komoře Schillerová

Na sněmu osobně vystoupila vicepremiérka a ministryně financí za ANO Alena Schillerová, která na příští jednání vlády předloží návrh zákona o evidenci tržeb, i většina jejích kolegů z kabinetu, který vytvořily hnutí ANO, SPD a spolu s nimi Motoristé sobě.

„Bez vás by nebyla pracovní místa, inovace a růst,“ řekla Schillerová.

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka na sněmu zmínil, že kvůli umělé inteligenci zanikne v Česku asi 400 tisíc pracovních míst, ale zároveň také jiné vzniknou, což podle něj vyžaduje celoživotní vzdělávání.

Rodičovský příspěvek vzroste o desítky tisíc korun, Juchelka má hotový návrh

Šéf resortu životního prostředí za Motoristy sobě Igor Červený slíbil podnikatelům, že se vláda bude snažit, aby dosáhla snížení ceny emisních povolenek pod 40 euro za jednu.

„Obrana je úkol pro celou společnost,“ řekl ve svém vystoupení ministr obrany za SPD Jaromír Zůna.

Vystrčil se zdrženlivě vyjádřil k množství nových zákonů, Okamura slibuje pragmatismus

Osobně dorazili i předsedové obou komor parlamentu, šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura i předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Šéf horní komory parlamentu se zdrženlivě vyjádřil k přijímání dalších a dalších zákonů.

Podle Okamury je třeba, aby stát co nejméně škodil podnikatelům byrokracií. „Jednoduchost, předvídatelnost, to bude prosazovat i naše vláda,“ tvrdil. Prohlásil, že ho nezajímají ideologie a že upřednostňuje pragmatický přístup.

Hospodářská komora sdružuje živnostníky, malé, střední i strategicky důležité velké podniky a zhruba 140 oborových asociací, svazů a řemeslných cechů.

Kromě volby svého prezidentab Hospodářská komora zvolí i šestici viceprezidentů. Kandidátů na šest pozic viceprezidentů komory je devět, další mohou navrhnout delegáti přímo na sněmu.

Ze současných viceprezidentů usilují o další funkční období Filip Dvořák z pražské Hospodářské komory, Radek Jakubský z Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, Roman Pommer z Cechu obkladačů a Tomáš Prouza ze Svazu obchodu a cestovního ruchu.

