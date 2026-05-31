Schválený rozpočet na letošní rok počítá s příjmy 2,118 bilionu a výdaji 2,428 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 310 miliard korun. Loni stát hospodařil se schodkem 290,7 miliardy, byl čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka.
Při projednávání rozpočtu na příští rok bude podle Havlíčka třeba řešit, zda bude stát chtít investovat do připravených jaderných projektů, jestli bude třeba posílit výdaje na obranu tak, aby činily dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP), jak požaduje NATO, a zajistit peníze na výstavbu dopravní infrastruktury. To jsou podle něj finanční požadavky za stovky miliard korun.
„Já osobně, pokud by to padlo na úkor investic, tak bych neměl problém aby to, schodek, bylo přes 310 miliard korun,“ uvedl Havlíček.
|
Schodek ve výši 310 miliard je v rozporu se zákonem, varují ekonomové
Česko v současnosti plánuje například výstavbu nových bloků v Dukovanech a přípravu malých modulárních jaderných reaktorů. Zároveň také uvažuje o stavbě nových bloků v Temelíně. Havlíček v březnu uvedl, že o případné stavbě nových jaderných bloků v Temelíně se bude rozhodovat patrně příští rok.
Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl v rozhovoru s britským deníkem Financial Times, že Česko letos nejspíš nesplní závazek v NATO vydat na obranu dvě procenta HDP. Koncem dubna Babiš uvedl, že podle hodnocení NATO se České republice pravděpodobně nepodaří splnit dvouprocentní závazek a nesplnila ho loni ani Fialova vláda, protože NATO uznalo obranné výdaje 1,85 procenta HDP oproti oznámeným 2,01 procenta HDP. Obrana by letos měla hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což odpovídá necelým 1,8 procenta HDP. Zároveň to je o více než 16 miliard Kč méně než loni.
Do dopravní výstavby stát letos investuje rekordních 169,3 miliardy korun. To je o devět miliard korun více, než kolik činily výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2025. Proti původnímu návrhu předloženému minulou vládou se na výstavbu přidalo dalších 26 miliard korun.