Evropa věci oddaluje, potřebujeme silný byznys. Havlíček o ČEZ i prezidentovi

Jedním z největších bodů, který jste měl na programu své nedávné cesty do Británie, byl podpis memoranda o jaderné spolupráci mezi Českou republikou, skupinou ČEZ a britským Rolls-Royce. Stalo se tak jen několik dní poté, co Česká republika schválila prodloužení fungování jaderné elektrárny v Temelíně do 80. let 21. století. Má Česko jistotu, že se to vyplatí? A bude do té doby mít Česko adekvátní náhradu?
Česku se to vyplatí stoprocentně, protože bude mít vedle nových zdrojů ještě podepsaný původní zdroj, dukovanský a temelínský, což se vyplatí ekonomicky i přesto, že se tam budou dávat další peníze na investice. Ty se ale dávají i do de facto nových bloků, jak se dostaví. Jen pro vaši informaci: Temelín je poměrně nová elektrárna, kolaudovaná v roce 2006, a celkově se tam už investovalo 38 miliard korun. To je přes 1,5 miliardy korun ročně. Musí se tam neustále investovat, ale vyplatí se to.
Logicky jsme nechtěli, aby reprezentoval Česko. Vždyť přece není ani důstojné pro pana prezidenta, aby tam pouze přečetl to, co mu dá vláda.