Hlídali ho jako prezidenta. Kolem Havlíčka bylo na Ukrajině až 50 ochránců

Informací o zabezpečení ochrany vicepremiéra se pochlubil jeden z členů ochranky. „Mělo by to být v pohodě. Zabezpečili to pro nás stejně jako to dělají u prezidentů, někdy u premiérů,“ řekl. Vidět to bylo už na koloně aut, která Havlíčka po Ukrajině doprovázela. Ukrajinská ochranka prý také zhatila plány na cestování v autobusech s delegací. „Nechtěl, ale musel do pancéřového vozu,“ doplnil jeden z ochránců.
Jeho slova později serveru iDNES.cz potvrdil sám Havlíček. „Mám pancéřový vůz, ale je dost tvrdý. Vy máte určitě lepší pohodlí,“ řekl před autobusem, který přepravoval členy delegace a novináře. Později vicepremiér upřesnil, že Ukrajinci poskytli i kvůli nebývalé velikosti delegace celé výpravě obrovské bezpečnostní zázemí.
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„Byli jsme jednou z mála zemí, jejíž představitelé přijeli i s podnikateli. Váží si toho, že jsme tu odvahu našli, že se nebojíme, že jednáme,“ řekl Havlíček. Jen on sám měl kolem sebe desítky jak českých, tak ukrajinských bodyguardů. „ Měl jsem kolem sebe opravdu hodně lidí. Co jsem v rychlosti napočítal, tak 40 až 50 ochránců, kteří se mnou byli nonstop včetně toho, když jsem spal,“ shrnul vicepremiér.
Společně s Havlíčkem dorazila na Ukrajinu delegace čítající sto lidí, převážně podnikatelů. Cílem cesty byla podpora jejich činnosti a projektů. Připravovány byly podmínky pro konkrétní obchody a investice v oblasti těžby a energetiky, stavebnictví, strojírenství, ale i v nových technologiích. Co se nakonec na Ukrajině povedlo dojednat?
„Mám dobrý pocit z toho, že letounů L-39 Skyfox se bude moci nakonec dodat až šestnáct, nikoliv čtyři. K tomu byla tato vládní cesta velmi důležitá. Druhá věc, která byla zcela zásadní, i když to se od nás očekávalo a byl to jeden z účelů cesty, abychom tady podpořili investice a zisk licencí do těžby plynu našich firem, konkrétně naší firmy MND, která už o tom jedná několik let,“ sdělil serveru iDNES.cz Havlíček. Ladily se také dodávky českých firem do jaderných elektráren.
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Ukrajina je pro české firmy stále významnějším trhem. Bilance zahraničního obchodu mezi oběma zeměmi byla podle ministerstva průmyslu a obchodu mezi lety 2023 a 2025 pro Česko kladná. Na Ukrajinu loni vyvezli čeští exportéři zboží za asi 63,2 miliardy korun, naopak Ukrajina do tuzemska dovezla zboží za 38,8 miliardy. Oproti roku 2023 export na Ukrajinu vzrostl o 40,9 procenta.
„Obnova Ukrajiny představuje pro český průmysl nejen příležitost k získání nových zakázek, ale také prostor pro dlouhodobou spolupráci a uplatnění českých technologií a know-how. Chceme, aby firmy byly nejen dodavateli, ale také dlouhodobými partnery při obnově a modernizaci ukrajinské ekonomiky,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj, který ministra a podnikatele na cestě doprovázel.