Havlíček v Londýně podepíše s Rolls-Royce memorandum o jaderné spolupráci

Prvním místem, kde SMR vyrostou, bude blízké okolí jaderné elektrárny Temelín. Memorandum by se ale mělo týkat nových lokalit v oblastech bývalých uhelných elektráren v Dětmarovicích a Tušimicích.
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Havlíček odletěl do Anglie. Podíval se na letecký veletrh a podepíše memorandum
Ve výrobě malých modulárních reaktorů je česká stopa zastoupena i v dodavatelském řetězci. Rolls-Royce spolupracuje na výrobě dílů do reaktorů s firmou Škoda JS. Škoda má ve Velké Británii dobré jméno i v automobilovém průmyslu, její vozy totiž patří mezi deset nejprodávanějších na tamním trhu. Součástí programu Karla Havlíčka bude také návštěva londýnského sídla Škody.