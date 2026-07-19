Havlíček letí do Anglie. Podívá se na letecký veletrh a podepíše memorandum

Podpisu memoranda se za českou stranu kromě Havlíčka zúčastní také Tomáš Pleskač z ČEZ a zástupci Rolls-Royce. Firma kromě luxusních automobilů sází právě na výrobu malých modulárních reaktorů. V tomto ohledu se nejedná o první spolupráci mezi ČEZ a Rolls-Royce, první reaktory tohoto typu by pak měly v Česku fungovat v příští dekádě. Podpis memoranda přijde jen krátce poté, co ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo prodloužení fungování jaderné elektrárny Temelín až do 80. let 21. století.
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Na leteckém veletrhu ve Farnborough bude jako každý rok k vidění výstava nejmodernějších technologií v oblasti letectví a vzdušné obrany. Na veletrhu bude zastoupena i Česká republika. Právě s tuzemskými vystavovateli se Havlíček setká na ambasádě už v neděli před samotným veletrhem.