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Havlíček letí do Anglie. Podívá se na letecký veletrh a podepíše memorandum

Matyáš Müller
  14:33
Jednání Poslanecké sněmovny. Tisková konference ke stavebnímu zákonu. Na snímku...

Jednání Poslanecké sněmovny. Tisková konference ke stavebnímu zákonu. Na snímku hovoří Karel Havlíček (ANO). (10.července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jednání Poslanecké sněmovny. Tisková konference ke stavebnímu zákonu. Na snímku...
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Jednání Poslanecké sněmovny. Tisková konference ke stavebnímu zákonu. Na snímku...
Jednání Poslanecké sněmovny. Tisková konference ke stavebnímu zákonu. Na snímku...
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Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) odlétá do Velké Británie. Na programu své téměř třídenní státní návštěvy má letecký veletrh ve Farnborough, kde bude mít zastoupení i Česká republika. V úterý pak Havlíček podepíše memorandum o porozumění o spolupráci při přípravě dalších lokalit pro malé modulární jaderné reaktory.

Podpisu memoranda se za českou stranu kromě Havlíčka zúčastní také Tomáš Pleskač z ČEZ a zástupci Rolls-Royce. Firma kromě luxusních automobilů sází právě na výrobu malých modulárních reaktorů. V tomto ohledu se nejedná o první spolupráci mezi ČEZ a Rolls-Royce, první reaktory tohoto typu by pak měly v Česku fungovat v příští dekádě. Podpis memoranda přijde jen krátce poté, co ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo prodloužení fungování jaderné elektrárny Temelín až do 80. let 21. století.

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Na leteckém veletrhu ve Farnborough bude jako každý rok k vidění výstava nejmodernějších technologií v oblasti letectví a vzdušné obrany. Na veletrhu bude zastoupena i Česká republika. Právě s tuzemskými vystavovateli se Havlíček setká na ambasádě už v neděli před samotným veletrhem.

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