Vládu čeká peklo, řekl Havlíček. Nekonstruktivně strašíte, vyčetl mu Kupka

Opoziční politik a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček se ostře pustil do vlády. „Necháte rozjet inflaci na vysokou úroveň, zvýšíte zisky energetickým společnostem, chcete snížit daň z loterie. A pak hodíte přes palubu důchodce,“ řekl politik.

Opozice chce zastavit návrh vlády na nižší růst penzí, než je zákonná valorizace. „Vládu čeká peklo. Uděláme vše pro to, aby se zákon neschválil. Budeme mluvit, budeme obstruovat. Věřím, že pak vláda uslyší naše argumenty,“ uvedl bývalý ministr průmyslu a obchodu Havlíček.

Ministr dopravy Martin Kupka ale vládu brání. „Finanční prostředky by si musela Česká republika vypůjčit, to by znamenalo znovu větší schodek rozpočtu. A to by dopadlo na další generace,“ řekl.

Podle Kupky vláda přijímá taková opatření, aby byla odpovědná i do budoucna. Zvýšení o 400 korun by prý mělo důchodcům pomoci, zejména těm s nejnižšími penzemi.

Dle Havlíčka měla vláda s tím, že bude třeba zvýšit důchody výrazněji, počítat už ve chvíli, kdy sestavovala rozpočet. Dokonce označil změnu za „protiústavní“. „Situace je kritická, ceny se enormně zvyšují a na důchodce to dopadá nejvíc. Proč si je berete jako rukojmí?“ ptal se Havlíček Kupky.

Místopředseda ODS Kupka oponoval, že opozice jen straší, ale nenabízí žádná konstruktivní řešení. Slova bývalého ministra Havlíčka označil za demagogii. „Odpovědná opozice by vycházela vládě vstříc. Potřebujeme zkrotit deficit. Zdědili jsme enormně se zadlužující ekonomiku, a proto nám nezbývá než situaci řešit,“ dodal Kupka.

Kupka sám chce šetřit v rámci ministerstva dopravy. Resort prý plánuje sloučení některých úřadů a digitalizaci. „Půjde o desítky milionů,“ odhadl ministr dopravy možné úspory v jeho resortu. Zároveň ale oznámil, že se bude zvyšovat cena dálničních známek. O kolik se zdraží, nicméně neprozradil.

Havlíček i Kupka proti evropským regulacím

Politici v Partii hovořili i o elektromobilitě a snižování emisí v dopravě. „Změnu jsem nikdy nepodporoval,“ uvedl Kupka k zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory. „Celý svět ale usiluje o to, aby se snižovaly negativní dopady dopravy na životní prostředí,“ zdůraznil. Budoucnost ministr vidí nejen v elektroautech, ale i jiných technologiích, do kterých je třeba investovat.

Vláda však podle Kupky tlačí na Brusel, aby byl ve svých politikách směrem ke snižování emisí v dopravě „realističtější“. „Nejsem příznivcem regulací. Automobilky jsou samy dostatečně motivované, aby šly do investic do nových technologií,“ konstatoval Kupka, zastánce tržního řešení.

Havlíček s opatrným postojem souhlasí. Zároveň má ale velké výtky. Vláda podle něj v době předsednictví v Radě EU vyjednala takové politiky, která povedou k zvyšování cen pro české občany. „Stáli jste v čele pelotonu, když se rozšiřovaly emisní povolenky i pro domácnosti a dopravu. Korunu jste všemu dali tím, když jste schválili Euro 7. Neudělali jste vůbec nic. Vytvořili jste to, že auta budou pro lidi nedostupná,“ kritizoval místopředseda ANO.

Ministr Kupka však konturoval tím, že sám Havlíček dekarbonizaci za svého působení podporoval. „Je to jedna lež za druhou. Osočuje vládu z věcí, které se nestaly. V době, kdy Evropská komise neformálně projednávala Euro 7, jsme spustili poměrně vážný tlak. Okamžitě jsme se ohradili,“ brání kroky kabinetu Petra Fialy Kupka.

Návrh normy zvaná Euro 7 je součástí snahy EU o nulové emise aut do roku 2035. Podle ní se mají mimo jiné výrazně omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší. V Evropě kvůli špatnému ovzduší předčasně zemře přes 300 tisíc lidí za rok. Proti normě se ohradily automobilky i čeští senátoři.