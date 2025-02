Volby by vyhrálo ANO, s SPD či Stačilo! by mělo ve Sněmovně většinu

Podle volebního průzkumu STEM pro CNN Prima News by volby do Poslanecké sněmovny v únoru vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,1 procent hlasů. Druhá koalice SPOLU by dostala 19 procent, třetí by skončil STAN se ziskem 11,1 procent, což je oproti minule o téměř jeden procentní bod více. Do Sněmovny by se dostalo také SPD, koalice Stačilo! a Piráti.

Pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny by již nepřekročilo hnutí Motoristé sobě. Ve výzkumu veřejného mínění zaznamenala strana pouhé 4,2 procenta hlasů. Ještě menší šanci dostat se do Sněmovny má podle STEM SOCDEM, kterým model přisoudil pouhá tři procenta, následují Přísaha, Zelení a Svobodní s méně než tři procenty.

Hnutí ANO by se ziskem 86 mandátů mohlo vytvořit těsnou většinu hned se dvěma subjekty. Se Stačilo! by mělo 102 poslanců, s SPD 105 křesel ve Sněmovně. V současné dolní komoře Parlamentu má ANO 71 křesel, stejně jako současná vládnoucí koalice SPOLU. Ta by podle současného průzkumu získala pouze 46 křesel, se třetím hnutím STAN, které by získalo 24 mandátů, by měli pouhých 70 míst ve Sněmovně.

Parlamentní opozice (ANO, SPD a Piráti) by získala 114 křesel. SPD by si o jeden mandát pohoršilo a získalo by jich 19, mimoparlamentní Stačilo! 16 a Piráti 9. V současné době mají Piráti 4 poslance.

STEM prováděl výzkum předvolebních preferencí ve třech vlnách na přelomu ledna a února. Dotazoval se celkem 1 548 respondentů starších 18 let.

Horší časy nastaly, řekl Havlíček v debatě s Jurečkou

Nezaměstnanost v Česku v lednu vzrostla na 4,3 procenta z prosincových 4,1 procenta. Lidí bez práce bylo v lednu 320 516, o 14 038 více než v předchozím měsíci. V České republice bylo v lednu 83 323 volných pracovních míst, o 163 250 méně než v prosinci 2024.

Podle Mariana Jurečky jde o sezonní výkyv, očekává, že bude nezaměstnanost opět klesat. „Co mi ale dělá vrásky na čele, je rozpoutání celní války ze strany Donalda Trumpa, což by mohlo rozvrátit celý trh,“ říká.

Jurečka v debatě prohlásil, že je realista a varoval před přílišným strašením před krizí ze strany hnutí ANO a opozice. Zmínil také nedávný Index prosperity a finančního zdraví, podle kterého se Česko umístilo na desátém místě nejzdravějších ekonomik Evropské unie. Země za umístění v žebříčku podle analýzy vděčí hlavně utlumené inflaci a stabilizaci veřejného dluhu. Loni bylo čtrnácté.

„Horší časy nastaly, o tom není pochyb. Zatímco za naší vlády byl poměr mezi nezaměstnanými lidmi a volnými pracovními pozicemi vyrovnaný, nyní je volných pozic přibližně čtyřikrát méně,“ oponoval ministrovi Karel Havlíček, místopředseda hnutí ANO. Jurečka mu ale odpověděl, že propad počtu volných míst nastal poté, co nechal z evidence vyřadit všechna, která tam byla dlouhodobě a reálně firmy tyto lidi ani nepoptávali.

„Odmítám, že by tady v Evropě kvůli Donaldu Trumpovi bylo lidem hůř, to je nesmysl. Evropa odstřihla Patrioty pro Evropu a některé evropské lídry, které mají k Trumpově administrativě nejblíže, to je ten problém. Kádrujete, poučujete a už se prosím vás probuďte,“ kritizoval dále Havlíček.

Oba politici se shodli, že při řešení války mezi Ruskem a Ukrajinou je nejdůležitější, aby u jednacího stolu zasedla hlavně Ukrajina a mohla bojovat za své potřeby. Nová americká administrativa ovšem prohlašuje, že kromě USA, Ruska a Ukrajiny k jednání nepozve nikoho dalšího z Evropy. „Evropa měla všechny trumfy, ovšem sama se z jednání vyšachovala svými rozhodnutími,“ míní Havlíček.