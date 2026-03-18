ČR je připravena k investicím, které zajistí dodávky ropy na Slovensko, řekl Havlíček

Podle Havlíčka je Česko také připraveno složit tým, který by byl schopný zjistit faktický stav ropovodu Družba. Ropovodem neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy jej podle Kyjeva poškodil ruský útok.
Česko může vést misi, která prozkoumá škody na ropovodu Družba, řekl Havlíček
Ukrajina v úterý přijala od Evropské unie nabídku pomoci a financování při obnově dodávek ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že oprava ropovodu se chýlí ke konci. Kompresní stanice začne podle něj fungovat za měsíc až měsíc a půl.