ČR je připravena k investicím, které zajistí dodávky ropy na Slovensko, řekl Havlíček

  13:15
Česko je připraveno zahájit investice, které zajistí dodávky ropy na Slovensko. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) to řekl po středečním jednání se slovenskou ministryní hospodářství Denisou Sakovou v Praze. Za přítomnosti zástupců firem, jako jsou Čepro či Transpetrol, hovořili o podmínkách, časovém průběhu a následujících krocích.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) na tiskové konferenci po jednání vlády. (16. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Podle Havlíčka je Česko také připraveno složit tým, který by byl schopný zjistit faktický stav ropovodu Družba. Ropovodem neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy jej podle Kyjeva poškodil ruský útok.

Česko může vést misi, která prozkoumá škody na ropovodu Družba, řekl Havlíček

Ukrajina v úterý přijala od Evropské unie nabídku pomoci a financování při obnově dodávek ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že oprava ropovodu se chýlí ke konci. Kompresní stanice začne podle něj fungovat za měsíc až měsíc a půl.

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Muž v Lounech vyhrožoval úřednici politím kyselinou, zadržela ho policie

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Policisté ve středu dopoledne zasahovali v budově lounského městského úřadu, kde muž vyhrožoval úřednici politím kyselinou. Policie ho zadržela, je podezřelý z trestného činu vyhrožování s cílem...

18. března 2026  13:11

Dodávka bez chlazení vezla z Prahy do Vídně tunu masa. Kazit se začalo už na D1

Čínský podnikatel vezl po D1 z Prahy do Vídně tunu mraženého masa v obyčejné...

Celníci na Vysočině odhalili, zajistili a poslali na ekologickou likvidaci tunu kachního masa a masných polotovarů. Zásilku mraženého zboží vezl v dodávce z Prahy do Vídně čínský podnikatel. Bez...

17. března 2026  11:10,  aktualizováno  18. 3. 13:09

„Miluju krev!“ Za mučení bezdomovců jdou pracovníci ostrahy obchoďáku do vězení

Soud projednával odvolání v případu brutálního chování ostrahy k bezdomovcům v...

Tresty vězení pro dva ze tří bývalých pracovníků ostrahy pražského obchodního centra Palladium za brutální chování k bezdomovcům jsou pravomocné. Městský soud v Praze zamítl ve středu odvolání...

18. března 2026  13:06

Ženy jsou bojištěm války, říká Ukrajinka, jež pomáhá obětem ruského znásilňování

Premium
Iryna Dovganová v Chersonské oblasti na Ukrajině v roce 2023.

Rusko je kolektivním pachatelem – násilníkem vůči mezinárodnímu řádu i vůči všemu dobrému a čistému, co v tomto světě existuje. V rozhovoru pro iDNES.cz to říká Iryna Dovganová, která založila...

18. března 2026

Šest zraněných při srážce auta a sanitky. Jeden z převážených pacientů pak zemřel

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se ráno srazila dvě auta, šest lidí se...

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se dnes brzy ráno ranní srazilo osobní auto s převozovou sanitou. Jeden z transportovaných pacientů nehodu nepřežil, dalších pět lidí utrpělo zranění. Jednu ženu...

18. března 2026  8:14,  aktualizováno  12:55

Úředníci v Rokycanech zabavují lvy a pumu z nelegálního chovu, odvezou je do zoo

Šelmy propadly státu. Úředníci spolu s veterinářem a za asistence policie...

Zástupci ministerstva životního prostředí, policie a veterinář od středečního rána zasahují u chovatele z Rokycan Josefa Novotného, který kousek od centra města nelegálně drží divoké šelmy....

18. března 2026  12:49

Celníci odhalili mezinárodní drogový gang. Zabránili vývozu rekordního množství ketaminu

Přímý přenos
(ilustrační foto)

Generální ředitelství cel a Národní protidrogová centrála na středeční tiskové konferenci odhalily detaily dvou případů – Rock a Muscle. První z nich se týká obchodu s anabolickými látkami, při...

18. března 2026  11:27,  aktualizováno  12:43

Zvítězí, kdo dá nižší nabídku. Nové vlaky pro Česko spolykají 150 miliard korun

Nové hybridní vlaky RegioJetu od Škoda Group

Obnova souprav pro osobní dopravu na českých kolejích spolyká v nejbližších letech na 150 miliard korun. Během příštích sedmi let bude mít Česko povinnost „přesoutěžit“ všechny dotované linky a...

18. března 2026  12:38

Naše děti jste točili nezákonně, viní Rusko tvůrce česko-dánského oscarového filmu

Z filmu Pan Nikdo proti Putinovi

Ruská rada pro lidská práva působící při prezidentovi Vladimiru Putinovi ve středu obvinila tvůrce oscarového dokumentárního snímku Pan Nikdo proti Putinovi z toho, že použili záběry nezletilých bez...

18. března 2026  12:36

Tři ministerstva spojí síly v boji s nelegální prací. Chtějí zastavit zneužívání systému

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministryně financí...

Ministerstva financí, práce a sociálních věcí a vnitra posílí spolupráci v boji proti nelegálnímu zaměstnávání. Cílem je zastavit zneužívání systému, lépe chránit zaměstnance a zastavit daňové ztráty...

18. března 2026  11:10,  aktualizováno  12:29

Izrael hlásí zabití íránského ministra bezpečnosti a avizuje další „překvapení“

Esmáíl Chatíb (5. listopadu 2025)

Izrael při vzdušném útoku na Írán v noci zabil íránského ministra bezpečnosti Esmáíla Chatíba, uvedl izraelský ministr obrany Jisrael Kac a dodal, že dnes ještě přijdou „významná překvapení“. Írán...

18. března 2026  12:21

